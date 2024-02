ConsorzioSclerozio Exxx….Polzive!!! Scintille in gonnella sulle 77mila bollette della discordia emesse dal Consorzio di Bonifica. Schiaffo della consigliera regionale Celotti al Consorzio: “La responsabilità della mancata comunicazione sta in capo all’ente cui va pagato il contributo”. Rivedere il Piano di Classifica.

L’altro ieri al convegno organizzato a Udine da “Consumatori Attivi” era emersa una tesi secondo cui sarebbe mancata la comunicazione tra amministrazioni territoriali e cittadini. I promotori dell’incontro hanno tenuto a precisare che sono stati organizzati oltre 50 incontri tra Consorzio e amministrazioni comunali che, evidentemente, non sono bastati per far comprendere al cittadino le necessarie informazioni. Dal che si è creato un allarme generale in conseguenza dell’avviso di pagamento recapitato dall’agenzia della riscossione. Per la consigliera regionale del PD Manuela Celotti, già sindaca di Treppo, le cose invece non stanno così. «Sulla caotica situazione che coinvolge migliaia di cittadini sono emerse almeno due questioni da risolvere: il presupposto di legittimità del contributo e la necessità che la Regione si faccia parte attiva per risolvere il problema, anche valutando di promuovere una revisione del piano di classifica». L’esponente del Pd chiede alla Giunta Fedriga di fare luce sulla legittimità delle nuove imposizioni previste dal piano di classifica per il riparto degli oneri consortili. «Se il presupposto per la legittimità del contributo al Consorzio di bonifica – aggiunge la consigliera – è che gli immobili, edifici o terreni, beneficino della presenza di un reticolo idrografico di scolo, che consenta l’allontanamento delle acque e su cui il Consorzio svolga attività, allora si pone un serio problema di equità di trattamento fra i cittadini. Detto questo, rimane un problema grandissimo: la comunicazione non ha funzionato e migliaia di cittadini non hanno ancora capito perché devono pagare il nuovo canone. Va sottolineato – spiega ancora Celotti – che il dovere di comunicazione sta in capo all’ente cui va pagato il contributo e non ai Comuni. Ho quindi chiesto all’assessore di riconoscere che c’è molta incomprensione e contrarietà fra i cittadini, una contrarietà che si sta scaricando sui sindaci, che però non sapevano nemmeno quanti avvisi sarebbero stati recapitati nei loro Comuni e a quali cittadini, e che quindi non disponevano nemmeno degli elementi per dare le informazioni necessarie, e questo è inaccettabile. Ho inoltre chiesto – conclude l’esponente dem – che la Regione si faccia parte attiva nei confronti del Consorzio per affrontare il problema anche, se necessario, promuovendo una revisione del Piano di classifica». In pratica la Celotti, senza tanti giri di parole accusa il Consorzio Bonifica e la presidente Clocchiatti di aver combinato un grosso caos col nuovo piano di classifica e i comuni non hanno alcuna responsabilità.