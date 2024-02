DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! La città brucia e il sindaco va in vacanza. Tira pacco al vertice sulla sicurezza. Fulminea reazione del centrodestra: Convocare un consiglio comunale straordinario. La città nelle mani delle baby gang. Il disordine sulle deleghe. Macerie a palazzo D’Aronco.

Stamattina un pakistano, appena uscito dalla Questura per dei controlli, è stato arrestato per danneggiamento aggravato di un semaforo in piazza XXVI luglio e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Udine irriconoscibile. Gli stessi uffici della Questura, nella persona del capo di gabinetto, fanno sapere che Udine: “E’ una città sicura e senza baby gang“. Sarà anche così ma ieri sera alle 19 il centro era vuoto. Vuoto.

Centrodestra di Udine invece, scoppiettante e aggressivo che non si lascia sfuggire nemmeno una scivolata dell’avversario per spingerlo al tappeto. E di scivolate, clamorose, la maggioranza De Toni in questo primo segmento di amministrazione ne ha compiute a bizzeffe. Ma la doglianza principale sulla quale il centrodestra non perdona è la sicurezza, lo standing identitario di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, civica Fontanini e Identità Civica. Ormai la città è in mano alle baby gang, anche se il capo di gabinetto della Questura smentisce, i residenti hanno paura a uscire di casa. A qualsiasi ora si rischia di venire aggrediti dagli stranieri. I casi recenti parlano. Città invivibile. Pertanto, Vidoni, Michelini, Laudicina, Manzan e Barillari annunciano che a breve inizieranno le operazioni di raccolta firme per la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Una proposta del consigliere Pittioni. La situazione è di emergenza e la testimonianza che al sindaco (principale responsabile) non frega nulla dei suoi cittadini è stata resa nota dal centrodestra stesso durante la conferenza stampa al Ramandolo di stamattina: Ieri si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Udine cui hanno partecipato il Prefetto, il Questore, Polizia Locale e Comune di Udine. Il sindaco, in turnée a Milano a presentare un progetto innovativo di un privato (gli hanno chiesto dei colori del Friuli) era rappresentato da tre assessori: Venanzi, Toffano e Gasparin. Una dimostrazione di poco interesse per un fenomeno che ha raggiunto livelli di criticità mai visti prima. L’opposizione ha messo in evidenza la curiosa e disordinata scelta di spezzettare le competenze della sicurezza per affidarle a tre assessori diversi. I risultati si vedono. Si può rimediare solo con la presenza di un security manager. In quanto agli strumenti a disposizione di un amministratore, la minoranza chiede che si faccia ricorso alle ordinanze sul modello intrapreso da Fontanini.