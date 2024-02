GeneraliZampognari Exxx…Polzive!!! Abbiamo il nostro Alceo Pariglia contemporaneo, è il generale Vannacci colui che dava lezioni di etica agli italiani. Finito sotto inchiesta per peculato e truffa. Salvini nel panico.

Il capolavoro cinematografico “Vogliamo i Colonnelli” sempre più attuale. Almeno in Friuli visto che dopo il “golpe” evocato una settimana fa dal centrosinistra sulle norme elettorali, ora si precipita nelle questioni giudiziarie che coinvolgono colui che strizza l’occhiolino a Mosca, alla Lega, ed è sempre più rapito dall’odore di caserme e di staccionate. Anche di natura etica. Il generale Vannacci ha già stabilito le categorie della società. Come si fa nell’esercito: sottufficiali e ufficiali, marescialli e colonnelli. Solo che a fare troppo i puri si rischia di venire epurati. Così t’insegnavano nel secolo scorso. Il Corriere di oggi (Sarzanini) riporta una vicenda giudiziaria clamorosa istruita contro il generale Vannacci nel periodo in cui era in Russia. L’ “Alceo Pariglia” dei giorni nostri è stato attenzionato dagli ispettori ministeriali che hanno trasmesso alla magistratura una relazione della gestione amministrativa durante la sua missione in Russia nel periodo che va dal 7 febbraio 2021 al 18 maggio 2022. Il generale avrebbe ricevuto l’indennità di servizio all’estero compresi i familiari. Solo che gli ispettori contestano un’incongruenza sull’effettiva presenza dei propri familiari a Mosca. Le date non coincidono. L’altro filone riguarda feste e cene. Il nostro general “Pariglia” (dal film Vogliamo i Colonnelli), avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi per spese sostenute impropriamente per organizzare eventi conviviali per la “Promozione del paese Italia” presso ristoranti di Mosca invece che nella propria abitazione. Un terzo filone riguarda un possibile danno erariale – si legge sul Corriere – per l’uso di una Bmw come auto di servizio. 9 mila euri sarebbero stati spesi senza giustificazione. Un inchiesta corrosiva che demolisce il filo moscovita Vannacci, alias Alceo Pariglia, distributore di patenti etiche, oppressive, che impone le sue regole del bene e del male, in funzione di un cambiamento culturale tale da rispondere ad interessi superiori. Trema Salvini.