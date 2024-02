ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Da Roma il messaggio per le comunali in Friuli: valori della famiglia tradizionale e procreazione. Non c’è spazio per i porcelli malati difiga e gli sculettanti gay. Scontro con la Lega sui manganelli a Pisa.

Numerosa la delegazione degli azzurri dal Friuli a Roma per il primo congresso di Forza Italia orfano del suo fondatore, Silvio Berlusconi. Nel lembo Orientale, Lega, Fratelli d’Italia e civismo sparso sono già al lavoro per tirare i primi agguati agli azzurri in alcuni comuni. Per dirla col segretario della Lega Bosello, ci sono molte realtà con “l’asterisco”. Vuol dire ancora in fase di definizione. Ma gli azzurri friulani, per ora, hanno la testa immersa nel Congresso Nazionale. La delegazione di Forza Italia del Friuli Venezia Giulia, composta da 20 persone, tra cui Sandra Savino, coordinatrice e sottosegretario al Mef, l’assessore Riccardo Riccardi e i consiglieri regionali Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, trasmette da Roma, dal congresso nazionale del partito, un messaggio forte e chiaro: Forza Italia è pronta a riprendersi la scena, “forte dei suoi valori e della sua coerenza”. E la rinnovata convinzione che “si vince al centro, con le idee e i progetti. E al centro lo spazio è sempre più invitante, visto che il Pd galoppa verso la sinistra massimalista e altri inseguono il consenso in modo poco equilibrato”. Forza Italia è il Partito del fare. Le chiacchiere le lasciamo ad altri”. Chiudono gli azzurri: “In cima ai nostri valori la famiglia tradizionale, basata sul rapporto tra uomo e donna e sulla procreazione. Serve un orizzonte di crescita e sviluppo, all’insegna delle nuove opportunità.

La gratitudine “sincera, commossa, enorme per il Presidente Silvio Berlusconi, che ha avuto l’intelligenza di proiettare la sua creatura oltre sè stesso.

Per il Fvg una grande opportunità anche a livello internazionale, interpretando un ruolo proattivo di agevolare scambi e relazioni tra Occidente e Balcani”. Riguardo agli scontri a Pisa fra studenti e polizia, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ha affermato: “Con i manganelli non si risolve nulla”, ma i casi come quello di Pisa “sono singoli episodi e devono essere esaminati ciascuno per proprio conto, con la cautela che deve contraddistinguere il rapporto fra i manifestanti e le forze dell’ordine”.