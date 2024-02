ElezioniVibrazioni Exxx…Polzive!!! L’ambiente si surriscalda. I BenitoRemix non toccano palla a Pasian di Prato e Fagagna. Lega intortata a Dignano. Centrodestra fulminato a Osoppo.

Fra terzi mandati, allineamenti temporali e ballottaggi, l’attività delle segreterie dei partiti è già in piena corsa. Scorporato l’argomento europee, il cinema è concentrato sulle amministrative dove saranno ben 114 i comuni della regione che andranno al rinnovo nel mese di giugno. In alcuni, la sintesi è stata raggiunta, vedi Fagagna dove il centrodestra punta sul giovane consigliere comunale Andrea Schiffo che dovrà vedersela contro l’eventuale candidatuta (terzo mandato) di Chiarvesio. Ed è forse l’unico comune dove, per ora, il quadro è delineato. Più complicata la situazione a Pasian di Prato dove la Lega, via Del Forno, vorrebbe mettere a terra le legittime ambizioni soffocate nell’ultima tornata quando i vertici locali hanno “regalato” la poltrona all’uscente Andrea Pozzo. In forza del risultato delle ultime elezioni (2019), la Lega è il primo partito col 24% dei voti. Fratelli d’Italia, in duplex con Forza Italia, ha ottenuto uno scarso 12%. Pozzo è giunto al secondo mandato e pur con la facoltà normativa di poter gareggiare ancora per il terzo, la Lega non intende più fare sconti. Aspirazione legittima visto che Forza Italia ha già ottenuto il suo per due volte e che Fratelli d’Italia non è verificabile e non in grado di completare la lista di candidati alle comunali. Di fronte a questo scenario, il nome del candidato più accreditato per il dopo Andrea Pozzo risulta essere quello dell’attuale vice sindaco Del Forno, leghista di lungo corso e in prima fila venerdì scorso all’auditorium della kermesse sull’Europa. A meno che la maggioranza trovi l’intesa sull’election day comuni-regione per il 2028. A quel punto, Del Forno potrebbe fare un passo indietro in favore di Pozzo che resterebbe in carica (se vince) per 4 anni invece che 5. Nel radar dei vertici dei partiti della coalizione il comune alle porte di Udine è fra quelli contrassegnati con l’asterisco (copyright Bosello). Come a Osoppo dove si è infilato il chiodo del vice sindaco Lorenzo Tiepolo (storico esponente di destra). Poiché Bottoni non ha ancora sciolto la riserva, dalle retrovie spuntano le figure di alcuni assessori pronti a mettere in discussione la candidatura dell’uscente che è anche presidente della Comunità Collinare. Ed anche in questo caso si sta consumando una feroce battaglia fra Lega e Fratelli d’Italia. Ancora più cinematografica la situazione a Dignano a Tagliamento dove si assiste addirittura a un derby tutto interno alla Lega nel fu luminoso e ora decadente comune affacciato sul Tagliamento. Il sindaco Orlando è lusingato dalla ricandidatura ma il vice Toller (ambedue della Lega) mette le mani avanti e avrebbe chiesto un cambio di passo rispetto a questa esperienza amministrativa faticosa e stanca i cui attori principali sono proprio loro due: sindaco e vice sindaco. Come credergli?