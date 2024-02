SedLexDuraLex Exxx…Polzive!!! A Lignano si stanga e non si sgarra. Nessun candidato ha superato la prova scritta per l’assunzione di un avvocato. Martedì consiglio comunale straordinario. L’opposizione interroga sul caso delle dimissioni fantasma dell’assessore Donà di Forza Italia.

Il bando ha avuto una storia un pò travagliata, era stato presentato lo scorso anno, poi ritirato. E’ stato riprofilato e alla prova scritta del 20 febbraio scorso degli 11 aspiranti nessuno è stato ammesso alle prove orali. Tutto da rifare. Il comune potrebbe anche abbandonare il bando per l’assunzione di un istruttore direttivo avvocato e rivolgersi a un consulente esterno. Si vedrà. Intanto l’attività amministrativa procede con la convocazione di un consiglio comunale straordinario in programma martedì 27 febbraio. Il clima non è dei migliori in particolare dopo che su queste pagine sono uscite alcune indiscrezioni (mai smentite) rispetto al progetto della nuova cittadella dello sport e gli indurimenti di una parte politica ben precisa verso il sindaco. Che accade in maggioranza? Uno dei punti misteriosi evaporati nelle nebbie lignanesi è quello delle dimissioni da Forza Italia dell’assessore Marco Donà. L’annuncio era stato diffuso in una lettera, del 2 dicembre 2023 ed inviata a tutti i dirigenti di Forza Italia regionale, provinciale e alla giunta di Lignano. Il testo era esplicito e molto spigoloso verso la maggioranza. I dettagli traevano spunto da “politiche di sottobosco (…)” così elencate: «E’ stato indebolito il gruppo di Forza Italia livello locale, primo partito e primo gruppo consiliare di maggioranza; non si è riconosciuto il lavoro svolto e non si è dato alcun peso agli iscritti». L’assessore va giù duro sull’assetto degli azzurri a Lignano. Uno schiaffo il giorno dopo il congresso nazionale: «Unico modo per sanare questo disastro politico è quello di azzerare completamente tutte le cariche politiche all’interno del Circolo di Lignano e nominare un commissario». E infine il sospetto sul conflitto d’interessi di Ennio Giorgi, fratello del sindaco. Donà osserva: «Non può essere il fratello del sindaco con evidenti conflitti d’interesse a rappresentare tutte le sensibilità presenti a livello locale. In particolare se le questioni non vengono condivise (…)». Sulle dimissioni da Forza Italia di Marco Donà l’opposizione interrogherà il sindaco nella seduta di martedì prossimo.

“Interpellanza presentata dai consiglieri comunali Luca Fanotto, appartenente al Gruppo consiliare “Civicamente”; Alessandro Marosa, Manuel Vignando, Lisa Zoccarato, appartenenti al Gruppo consiliare “Pensieri Liberi” e Maria Cristina Clementi, appartenente al Gruppo consiliare “Obiettivo Lignano-Vivi Lignano” avente ad oggetto: “dimissioni dell’Assessore Marco Donà dal Gruppo consiliare di Forza Italia“. A seguire un’interrogazione presentata dal consigliere comunale Alessandro Santin, appartenente al Gruppo consiliare “Lignano Crescita e Sviluppo” avente ad oggetto “rinvio bandi di gara per il rinnovo delle concessioni scadute il 31/12/2023 e proroga concessioni al 2024″. A Lignano è già canicola.