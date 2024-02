E’ Morto l’ex rettore di Trieste Fermeglia. E’ stato leader del WWF ed era contro l’ovovia e l’acciaieria di San Giorgio. Cordoglio da tutto il mondo politico. Nessun messaggio di Dipiazza.

A causa di un malore che lo ha colpito ieri in val Rosandra a Trieste, è morto l’ex rettore dell’Università Maurizio Fermeglia. Aveva 68 anni. Ingegnere chimico, si è laureato all’Università degli Studi di Trieste. Fino al 1983 ha svolto attività di ricerca alla Denmark Technical University (Dth), per poi tornare all’ateneo triestino come professore ordinario nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Appassionato di alpinismo, per diversi anni era stato anche capostazione della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, delegato regionale dello stesso Soccorso Alpino e direttore della Scuola di Scialpinismo del Cai a Trieste. Contrarissimo al progetto dell’ovovia si era espresso negativamente anche sull’acciaieria di San Giorgio. Lavoratore instancabile, insegnava ancora e sarebbe andato in pensione soltanto nel novembre dell’anno prossimo. Numerosi i messaggio di cordoglio. Il presidente Fedriga: «Ci lascia un uomo che non ha mai fatto mancare dedizione e impegno in ogni sua attività». Giulia Massolino (Patto per l’autonomia): «Ci mancherai. A Trieste, al FVG, al WWF, al CAI, al Comitato No Ovovia, e a tutte noi. Andiamo avanti a lottare anche in tuo onore. Caterina Conti (Pd): «Scompare un uomo che, nel pieno del suo impegno civile e della sua attività accademica, era già diventato punto di riferimento per la comunità ambientalista regionale e non solo, per moltissime persone comuni che ne riconoscevano l’autorevolezza e le doti umane». Il sindaco di Udine De Toni: «Perdiamo una personalità unica, di grande cultura e di speciali capacità didattiche e umane, nonché uno dei massimi esperti sul cambiamento climatico e sull’inquinamento». Francesco Russo (Pd): «Ci mancherà la persona straordinaria che, nonostante la sua enorme competenza, con un sorriso e una battuta sapeva mettere tutti a loro agio, e che ci invita a continuare su quel sentiero di impegno civile su cui oggi i suoi passi si sono fermati». L’ex Rettore Furio Honsell: «Stimavo ed apprezzavo moltissimo la serietà del suo impegno, ma anche il suo stile ironico. La scomparsa dell’ex-rettore Fermeglia è una grave perdita per la comunità scientifica internazionale e per la comunità regionale tutta». Nessun commento da parte del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, con cui l’ex Rettore non è mai andato d’accordo. Durante una trasmissione televisiva del novembre scorso il sindaco aveva osservato: «Pensi a quanti danni ha fatto all’Università». Fermeglia è delegato regionale del Wwf e aveva criticato l’Arpa e Scoccimarro per le misurazioni sull’inquinamento navale. L’ex Rettore aveva puntato il dito contro il progetto della mobilità aerea: «Da ingegnere provo sconforto nel constatare come possano dei tecnici comunali avvalorare il progetto di quest’opera che fa acqua da tutte le parti».