StortaSardegna Exxx…Polzive!!! L’estasi per Todde raggiunge il Friuli. Consigliere comunale di Martignacco sfotte le forze di Polizia. Opposizione indignata.

E’ ancora presto, solo 10 sezioni su 1.844 e la candidata del “campo largo” Alessandra Todde è in vantaggio sul candidato del centrodestra Truzzu di oltre 10 punti, 53 a 40%. Tanto basta per galvanizzare i sovietici e vederli uscire dagli abissi cui si trovano da almeno 10 anni. La circostanza sarda ha incoraggiato alcuni amministratori locali che non hanno perso tempo per esibire il lato più cialtronesco della loro frustrazione pubblicando in rete il dileggio scomposto contro la polizia per i fatti di Pisa. Roberto Busolini, consigliere comunale più votato della lista “Insieme per la Comunità” in appoggio al sindaco Delendi di Martignacco, ha diffuso in rete due vignette di derisione contro le forze dell’ordine. I testi condivisi sono allucinanti, intestati all’amministratore di un comune, di un ente pubblico che si serve di Polizia Locale, Carabinieri e di Polizia in caso di emergenza, e che esprime il suo pensiero eversivo su questi testi: “Quando un mediocre ottiene un grammo di potere, pensa di aver ottenuto una tonnellata di autorità” (vedi vignetta a destra). Mentre l’altra immagine è ancora peggiore: “Oggi ho pestato lo stesso ragazzino tre volte!”. Nessuna presa di distanza da parte del sindaco Delendi. In maggioranza fanno finta di niente. Ma il caso è dirompente. Sdegno fra le file dell’opposizione.