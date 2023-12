TelethonFvg Exxx…Polzive!!! Quasi 700 squadre partecipanti a Udine per la staffetta della solidarietà. Euro&Promos sfida le intemperie con due formazioni.

E’ in pieno svolgimento la 25esima edizione della staffetta “Telethon 24 per un’ora” a Udine. La maratona si concluderà alle 15. La partenza è avvenuta ieri sotto il bel tempo, poi c’è stata la bufera, tempo da lupi con la temperatura che è scesa sotto lo zero. Ma non ha scoraggiato le formazioni in campo. Se l’Università ha schierato 19 gruppi e la squadra Carnia ben 37; fra i protagonisti della corsa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della ricerca scientifica, c’era il Gruppo Euro&Promos che ha schierato sul mosaico di piasentina di via Mercatovecchio be due squadre (vedi foto). La sfida. Una cinquantina di concorrenti per testimoniare le novità dell’azienda per il 2024: attivare tutte le batterie diplomatiche (vedi foto alcuni “ambasciatori” sul campo) per coinvolgere quante più attività commerciali, enti e fondazioni possibili, con eventi ed iniziative particolari al fine di devolvere le offerte alla Fondazione Telethon. L’arrivo è previsto per le ore 15. Su Udine splende il sole.