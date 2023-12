TajaniUragani Exxx…Polzive!!! Sciabolata del leader di Forza Italia contro la Lega: No al terzo mandato e lancia Tosi candidato presidente in Veneto. Si aprono le porte ai Benito Remix in Friuli.

Fonto Gazzettino:

Antonio Tajani lancia la candidatura di Flavio Tosi a governatore del Veneto: «È nella rosa, è il candidato che potrebbe governare benissimo questa Regione». Lo ha detto venerdì sera a una riunione sull’agricoltura organizzata da Forza Italia a Vittorio Veneto. Tajani ha ribadito la posizione di Forza Italia sul terzo mandato: «Perché dovremmo far fare un altro mandato a De Luca, Emiliano, Bonaccini?». Il vicepremier e numero uno di Forza Italia Antonio Tajani ha rimotivato la base che si sentiva orfana della politica. In quanto alle prossime regionali, senza più Zaia ricandidabile, Forza Italia giocherà la sua partita. «Tosi – ha detto Tajani – certamente è nella rosa di Forza Italia il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto. Farò in modo che Forza Italia debba essere protagonista anche nel Veneto. Abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati, non poniamo veti, ma non ne accettiamo». A poco più di un anno dalle elezioni regionali, Forza Italia mette le mani avanti e prenota la poltrona del dopo Zaia. Un argomento rimbalzato anche nel vicino Friuli cui, con prudenza, sta montando il dibattito sul terzo mandato del presidente. Sembra un tabù, un oggetto misterioso ma è sulla bocca di tutti. Se in Veneto passasse la linea Tajani, appena più a Est esploderebbe la coalizione. Dal Piemonte al Friuli, Fratelli d’Italia non ha un suo presidente. Il Friuli potrebbe essere la prima regione targata Benito Remix.