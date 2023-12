MortacciVannacci Exxx…Polzive!!! Festival natalizio per la casta dei militari: Il generale filo-russo nominato Capo di Stato maggiore dell’Esercito. Tirerà oltre 180 mila euri/anno.

Il primo a scrivere e documentare sulla casta dell’esercito (“casta delle stellette”) era stato Fausto Biloslavo con un suo articolo pubblicato su “Il Giornale” nel 2011 in cui riportava: «La casta per definizione è quella dei politici e anche noi giornalisti che li critichiamo non sempre possiamo lanciare la prima pietra, ma nell’Italia dei privilegi pure i generali e gli ammiragli non scherzano. Ai capi di stato maggiore che vanno in congedo spetta una liquidazione che sfiora il milione di euro e 15mila euro di pensione». Il richiamo a una delle tante “caste” italiche è pertinente nel caso della nomina del generale Roberto Vannacci, recentemente a Udine, a Capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri dell’Esercito (comfoter). Sull’improvvisa nomina si fanno le tesi più disparate. Resta il fatto che il suo libro, ricco di contenuti omofobi, razzisti, sessisti e offesivi in generale, gli ha portato un notevole clamore mediatico e per tal motivo era stato destituito dal suo incarico di comandante dell’Istituto geografico militare, un ente cartografico dello Stato. Da allora aveva dato numerose interviste a quotidiani e televisioni, e partecipato a incontri pubblici sul suo libro come a Udine la settimana scorsa. Da oggi, lunedì 4 dicembre, il generale Roberto Vannacci è trasferito a Roma dove nei prossimi giorni assumerà l’incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri/comando operativo esercito. Quanto tirerà per il nuovo incarico? Fra le varie indennità previste per il nuovo ruolo il generale tirerà circa 180 mila euri all’anno. E, secondo Biloslavo, una liquidazione di un milione di euri.