SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Liberté-Egalité-Sanité. Le diplomazie di UilFpl e Nursind ottengono uno storico risultato: sblocco assunzioni nell’area isontina. Troncata l’egemonia dei giuliani. Scongiurato il pericolo chiusure. Revocato lo sciopero.

I cittadini dell’area di Gorizia e Monfalcone inseriti nel perimetro dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, possono tirare un sospiro di sollievo. E’ arrivata l’altro ieri la notizia che la direzione di Asugi ha dato l’autorizzazione ad assumere personale infermieristico, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, OOS e amministrativi. Un totale di circa 100 persone necessarie per evitare le chiusure di alcuni reparti e strutture sanitarie dell’area a rischio. Le batterie diplomatiche di UilFpl e Nursind hanno compiuto il miracolo grazie alla competenza dell’assessore Riccardi e del direttore Poggiana. Fedriga ha messo il timbro e lo sciopero, previsto per domani, è stato revocato. Secondo Stefano Bressan e Luca Petruz, segretari delle due sigle sindacali e protagonisti di questo storico risultato, il compito non si esaurisce con le assunzioni del personale, ma riguarda anche la stabilizzazione dei precari. Sorprende che, di fronte al felicissimo esito, inaspettato fino a pochi giorni fa, le sigle sindacali afferenti all’area giuliana abbiano inventato clamorose carenze di personale nei dipartimenti ospedalieri e territoriali. Lo sbilanciamento delle risorse in favore del capoluogo regionale è registrato nei fatti: Un Politburo ai piedi del Carso che scoppia di medici e infermieri; una centrale di emergenza ancora attiva malgrado nelle altre aziende la funzione sia stata soppressa; 14 titolari di distretti dell’area giuliana contro i 5 di quella isontina; Gorizia e Monfalcone completamente ignorate. In sintesi CGIL-CISL e FIALS si fanno interpreti di quelle nostalgiche comodità che le autorità politiche triestine (in particolare di area BenitoRemix) ancora rivendicano: “La sua particolarità”. Una particolarità che ha un sapore di finanza allegra in cui tutto è concesso. Anche sprecare 135 mila euri per un progetto di una stazione dell’ovovia all’archista Fuksas e poi gettarlo nel cestino. Liberté-Egalité-Sanité. La dignità del monfalconese che non si arrende e che rivendica solo un proprio diritto.