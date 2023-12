QualitàDellaVita Exxx…Polzive!!! Per “Il Sole24ore” la qualità delle puledre fa schizzare la provincia di Udine al primo posto. Seconda Bologna e terza Trento. Trieste 12; Pordenone 14; Gorizia 28.

E’ la prima volta che la provincia di Udine vince la “Qualità della vita”, che giunge alla 34esima edizione. Il capoluogo del Friuli entra nella storia della classifica de “Il Sole 24Ore” che misura il benessere della popolazione italiana. La scalata della provincia friulana – si legge sul quotidiano economico – è trainata da alcune particolari performance: ottiene il primo posto nell’indice sintetico della Qualità della vita delle donne e l’ottavo posto in quello che misura la Qualità della vita dei bambini. Detiene il record di palestre, piscine e centri per il benessere. E’ al 4° posto per “Giustizia e sicurezza”. Più indietro Trieste (12) che esce dalla top ten, Pordenone (14) e, maglia nera, Gorizia al 28esimo posto.