SantaBarbara Exxx…Polzive!!! Il centrodestra “vigile” e sveglissimo alla cerimonia della patrona dei Vigili del Fuoco e dei minatori. Il centrosinistra si lascia andare al sonnellino di metà mattinata.

Si è celebrata stamattina nella sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, la ricorrenza della Patrona Santa Barbara. Dopo la deposizione della corona d’alloro alla lapide che riporta l’elenco dei vigili caduti in servizio, c’è stato il momento della Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato. Molte le autorità politiche presenti, soprattutto del centrodestra. In rappresentanza della giunta c’era l’assessore Zilli; in rappresentanza del consiglio regionale il vice, Stefano Mazzolini che guidava la delegazione dei consiglieri Liruti, Treleani, Di Bert, Ferrari e Novelli. Per il centrosinistra, il sindaco aveva spedito in via Popone il “sonnolento” assessore Gasparin. Dall’immagine si nota il poco interesse che la maggioranza del comune di Udine rivolge al corpo dei Vigili del Fuoco. Mazzolini, dal canto suo, ha invece ha ricordato «tutti i vigili, i pompieri, i volontari e in genere chi dedica la sua vita per aiutare gli altri. Santa Barbara è anche protettrice dei minatori, un pensiero a mio nonno che ha fatto 36 anni nella miniera di Raibl. I cancelli della sede di via Popone rimarranno aperti dalle ore 14 alle ore 17 per tutti coloro che vorranno visitare la caserma, gli automezzi e le attrezzature di soccorso che saranno dispiegati nel cortile interno per l’occasione, con la presenza di personale in servizio, volontari e dell’Associazione pensionati. Cancelli aperti (…).