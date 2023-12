CuccagnaPubblica Exxx…Polzive!!! Mancano i medici. Esternalizzato il servizio di Pronto Soccorso a Udine, San Daniele e Palmanova. Si oppone la casta dei “pubblici”. Il caso del “Pachiderma” triestino da oltre 100 dipendenti.

Lo fanno per interessi di bottega e con tesi antistoriche che fanno molta fatica ad essere sostenute ma che permettono di ottenere indennità lorde, sulle ore aggiuntive, che toccano i 130 euri per i medici e 70 per gli infermieri. Oppure si prescrivono i turni di 12 ore in modo che in tre sessioni hanno coperto l’orario settimanale (1.300€ a turno!!). Sono i rappresentanti sindacali e in particolare quello di Aaroi-Emac del Friuli Venezia Giulia guidato da Alberto Peratoner. Per la Aaroi-Emac pensare ancora di far funzionare la sanità pubblica in presenza di una cronica mancanza di personale, è una pura illusione. Il problema è strutturale e non solo regionale ma italiano ed europeo. Gli esempi dei danni economici provocati da un sistema sanitario a forte presenza pubblica senza un minimo di ottimizzazione, giunge proprio da Trieste. Il caso della Centrale di emergenza è paradigmatico: 42 autisti e 48 infermieri per un costo annuo di oltre 3 milioni di euri. Lo stesso importo dell’appalto dell’esternalizzazione dei Pronto Soccorso di Udine, Palmanova e San Daniele dove i direttori di Dipartimento e di Presidio (e il direttore sanitario) hanno «confermato il rischio di interruzione di pubblico servizio nell’ipotesi di mancato reperimento del personale». Va da sé che un sistema sanitario pubblico inteso come l’esempio del capoluogo regionale sarebbe solo un’enorme spreco di danaro. Inoltre, sul caso dell’esternalizzazione del servizio di Pronto Soccorso dei tre presidi fanno fede i requisiti richiesti inseriti nella manifestazione d’interessi al servizio: oltre alla laurea, la specializzazione in Medicina d’Emergenza e Urgenza o scuole equipollenti (o in alternativa l’esperienza in pronto soccorso di almeno un anno) e conoscenza della lingua italiana (comprensione, parlata e produzione scritta). Secondo la proiezione al 31 dicembre fatta da Asu-Fc nel terzo rendiconto trimestrale del 2023, i Pronto soccorso esternalizzati quest’anno (parziale o completa) fra Udine, Latisana, San Daniele e Palmanova e i Ppi (Gemona, Cividale e Lignano) affidati in appalto dovrebbero costare a fine anno quasi 4,5 milioni complessivamente. In proporzione un costo ben inferiore al “Pachiderma” triestino di Peratoner da 100 dipendenti e 6 anestesisti.