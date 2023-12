PoloMetanolo Exxx…Polzive!!! La regione assegna al Polo tecnologico di Pordenone del duo Agrusti-Pontarolo 15 milioni di euri per promuovere l’innovazione nelle “Scienze della Vita”. Firmata una convenzione con Astrazeneca.

Per valorizzare l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nel settore delle Scienze della Vita nel territorio regionale del Friuli VG, la giunta Fedriga ha individuato il Polo Tecnologico “Andrea Galvani” di Pordenone, quale soggetto gestore adatto a stimolare le contaminazioni nazionali e internazionali. Direttore Generale della società è il 74enne Franco Scolari. Presidente del Cda è l’ingegner Valerio Pontarolo, vice presidente il prezzemolo Michelangelo Agrusti; fra i consiglieri figura il direttore centrale della Regione FVG con funzioni particolari Ketty Segatti. Della società consortile fanno parte, Regione, Confindustria Alto Adriatico (Agrusti), Camera di Commercio Pn-Ud (sughero Da Pozzo) e una ventina di soci privati fra cui Pontarolo engineering, Brovedani, Veolia Water, Gruppo Bisaro, Banca di Credito Pordenonese Monsile, Savio macchine tessili e associazioni di categoria. Una teoria di soci minuscoli pronti a gettarsi a capofitto sulla generosa greppia consortile. E a ben vedere il flusso di danaro scorre che è un piacere. Infatti la Giunta regionale ha ripartito il finanziamento complessivo pari ad euro 15.000.000 di cui 600mila per l’organizzazione di un evento che si è svolto a Trieste un mese fa. Ora si tratta di metter a terra le intenzioni e per promuove e valorizzare il settore “Scienze della Vita” il Polo tecnologico di Pordenone dovrà emanare 2 bandi, predisporre azioni per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, Nel riparto dei 15milioni di euri appare la voce “attività di gestione” cui corrisponde un importo di 840mila euri! quasi una milionata destinata al Polo. Ad arricchire il seducente e milionario progetto è stato firmato un Protocollo d’Intesa fra la Regione e l’industria farmaceutica AstraZeneca per l’avvio di una collaborazione pubblico-privata finalizzata allo sviluppo di un ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione nei settori delle scienze della vita. In questo contesto potranno essere sviluppati progetti dedicati al raggiungimento di obiettivi congiunti quali: la valorizzazione della ricerca in ambito farmaceutico, l’individuazione di specifiche iniziative e la definizione di soluzioni organizzative per la prevenzione delle malattie e la promozione di corretti stili di vita; l’implementazione di soluzioni per il supporto della fragilità; il consolidamento dell’ecosistema dell’innovazione in ambito salute. Polo ricco mi ci ficco.