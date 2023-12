CinemaCentrale Exxx…Polzive!!! A Udine c’è un club esclusivo di nove soci che festeggia una gentilezza da 2,2 milioni di euri ricevuta dalla regione. Il Cec e il magheggio della cancellazione al RUNTS.

C’era stata una grande festa di foto e comizi a metà novembre; sembrava di essere sulla Croisette. La città e il mondo erano in apprensione per il destino del Cinema Centrale di Udine. Per salvare la storia friulana si mossero tutte le forze di terra, di cielo, di mare e della Regione Fvg. Il generoso assessore alla cultura e vice presidente Mario Anzil prese a cuore l’istanza e decise di elargire. La Giunta, in un battibaleno, ha approvato lo schema di convenzione con il Centro Espressioni Cinematografiche (Cec) per l’acquisizione della proprietà e la successiva ristrutturazione dello storico edificio (vedi comunicato giunta del 17 novembre). Impegno di spesa pari a 2 milioni e 200mila euri. Un cadeau natalizio inaspettatato che ha ubriacato di gioia i magnifici 9 del Visionario. Un cifra da capogiro finita nelle tasche di una compagine molto attiva nel fascinoso salotto del Red Carpet. Per capire il motivo per cui su queste pagine si parla del Visionario-Centro Espressioni Cinematoragrafiche, occorre fare un passo indietro, al 1997 quando il CEC nacque dalla ricostituzione dell’associazione che gestiva il “Ferroviario” con atto del notaio Tremonti. Da allora la forma di governo del Centro è diventata un club esclusivo composto da nove solidissimi e granitici soci. L’esatto opposto dell’universale concetto del “Ferroviario”. Talmente solidi che un anno fa (agosto 2022) si sono ritrovati davanti a un notaio di Cividale per modificare lo statuto. Era stata convocata un’assemblea straordinaria in pieno agosto per revocare una delibera di modifica dello statuto del CEC di data 25 marzo del 2021 con la quale l’associazione aveva adeguato il testo alla nuova normativa degli enti del terzo settore con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale. Ai vertici del Visionario, la modifica non garbava molto pertanto si è fatto ricorso a un capovolgimento dello statuto. L’iniziativa era stata presa dalla presidente Sabrina Baracetti che dichiarava (agosto 2022): «… ci si è resi conto che non risulta opportuno procedere ad iscriversi al Runts, Codice del Terzo Settore». Un lampo ha illuminato la sala e stordito i presenti. Perché non risulta opportuno? e quali sarebbero le incombenze di un’iscrizione al Registro che risale a due anni prima? Tutti sanno che il Codice del Terzo Settore è stato introdotto per far chiarezza sulle associazioni e sull’accesso delle stesse alle agevolazioni o ai contributi. In pratica se un’associazione non è iscritta al registro può evitare di pubblicare i bilanci ed eventuali registri contabili. Un mese fa, ai microfoni dei giornalisti, Anzil e Fedriga avevano dichiarato di aver impegnato 2,2 milioni di euri per “acquisto e ristrutturazione” del Cinema Centrale ignorando che la convenzione è stata sottoscritta con un’associazione esentata dalle tenute di libri contabili. I nove fortunati soci sono: Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche, Giulia Cane, Giorgio Placereani, Mariagrazia Sbrizzi, Marco Villotta, Daniele Vidussi (questi componenti il direttivo), Maria Cristina Peressutti e Paolo Viola (semplici soci). Il magheggio risiede nel fatto che il CEC anche se svolge un’attività d’impresa non è iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA, perché ha “ritenuto opportuno” non iscriversi al RUNTS e quindi nessuno è in grado di conoscere i Bilanci del CEC considerato che non viene pubblicato nemmeno sul sito che di fatto è la confusione di quattro diverse “entità” ovvero CEC, Visionario, Centro per le Arti Visive e Mediateca Mario Quargnolo. Natale al cinema.