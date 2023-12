FratelliRandelli Exxx…Polzive!!! Volano gli stracci sulla sede della centrale 116117. Schiaffo dei BenitoRemix triestini contro i cugini pordenonesi. Bolzonello nel mirino dei Ciriani: Da che parte stai?

Nulla di certo ma i muri parlano. E i rimbalzi trasmettono segnali di una lite furibonda fra Carlo Bolzonello, presidente della terza commissione salute in consiglio regionale e Claudio Giacomelli di Fratelli d’Italia. La ragione dello scazzo atomico è contenuta nel nuovo piano regionale di emergenza urgenza della regione allegato alla delibera approvata in via preliminare il 1°dicembre scorso. Nel passaggio in cui, relativamente al nuovo servizio del 116117 (numero unico europeo per l’accesso alle cure mediche non urgenti), la “rimodulazione distributiva del piano prevede che la centrale unica dovrà trovare prioritariamente una collocazione logistica (…). Tra queste aree è da individuarsi in via di prima applicazione l’Area triestina“. Ciò vuol dire che la centrale operativa che Pordenone bramava di ottenere finirà a Trieste. Nell’Impero. Uno schiaffo natalizio clamoroso poiché la Contea pordenonese dei Ciriani aveva riposto la massima fiducia sul povero Bolzonello, che, dopo la competizione con Liruti, si trova a svolgere anche il ruolo di presidente della terza commissione salute. Nulla da fare. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Claudio Giacomelli, ha polverizzato le ambizioni, nell’ordine: di un presidente di commissione, di un ministro e di un sindaco di capoluogo di ex provincia in odor di candidatura alle europee. Da spararsi sulle parti basse se poi si pensa che il servizio di rilevanza regionale potrebbe essere gestito esclusivamente dall’azienda giuliano-isontina, Asugi. Perché Bolzonello non ha “coperto” il territorio? Al netto dei tecnicismi, di cui parleremo domani, la questione è politica. Bolzonello è in quota Fedriga e i maligni intravedono una pelosa subalternità “partigiana” verso il presidente, cosa che a Pordenone ha fatto esplodere il mercurio. La schermaglia ora si sposta in Commissione (domani 6 dicembre sarà calendarizzata). Sicuramente non mancherà il ricino che volerà sopra teste dei commissari.