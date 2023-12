ILoveCroazia Exxx…Polzive!!! Anche ai frati piacciono le puledre. Epilogo della vicenda del playboy croato Sime Nimac e la sirena Jasmina. Il religioso faceva il figo con auto di lusso.

Fonte “Il Piccolo”

Dovrà restituire alla parrocchia dell’Assunta di Bascavoda, in Dalmazia, la cifra di 330 mila euro, parrocchia che contemporaneamente diventerà titolare di Lucky me, lussuoso yacht acquistato più di 10 anni fa grazie ad una compravendita che più illegale non si può. È l’ultimo atto della vicenda che nel 2012 aveva attirato le attenzioni dell’opinione pubblica della Dalmazia e del resto del Paese per quanto avvenuto: fra Šime Nimac, definito all’epoca un vero e proprio frate play boy e parroco di Bascavoda (rinomato centro turistico nella regione di Spalato), aveva venduto illegalmente ad un’azienda privata un lotto di terreno di 40 mila metri quadrati, intascando 1 milione e 300 mila euro. La compravendita era avvenuta a totale insaputa delle autorità ecclesiastiche, in questo caso i responsabili dell’Arcidiocesi di Spalato e Macarsca, i quali – scoperto l’inganno qualche settimana dopo – avevano denunciato il religioso. Non prima però che fra Šime avesse versato una cospicua somma di denaro all’allora sua amante, la bella bancaria Jasmina Bilonić, con la quale da tempo aveva una relazione amorosa. Noncuranti delle critiche dei parrocchiani per il loro comportamento in pubblico, il parroco e la bancaria avevano acquistato un’auto di grossa cilindrata e un potente motoscafo, apparendo felici e contenti sulla terraferma e in mare. Per un certo periodo, le gite in mare e le trasferte in auto hanno funzionato a meraviglia, poi la polizia ha bussato alla porta della sede parrocchiale e il tutto è finito lì. Fra Šime ha restituito il maltolto e l’auto, e in questi giorni il Tribunale regionale di Spalato ha ordinato che la Partner banka versi a Otp banka (qui la parrocchia di Bascavoda ha il proprio conto) i 330 mila euro dell’ex bancaria ed ex amante, alla quale è stata tolta la proprietà dell’imbarcazione, che ora è intestata a nome della parrocchia. Nel corso del primo processo, nel 2014, fra Šime era stato condannato a 2 anni di reclusione per abuso di potere e la Bilonic a 1 anno e 9 mesi per istigazione a delinquere. Nel 2019 la Corte suprema croata aveva cassato la sentenza per vizi procedurali, ordinando il processo bis. L’anno scorso, grazie all’ammissione delle colpe e alla collaborazione con gli organi di giustizia, i due ex amanti sono stati condannati dal predetto tribunale spalatino ad 1 anno di carcere, con la sospensione condizionale della pena di 4 anni. Va rammentato che fra Šime non ha voluto ritirarsi dall’ordine dei francescani, ma gli è vietato di celebrare messa in pubblico. Attualmente vive in un piccolo villaggio dell’ entroterra di Zara, dove coltiva frutti di bosco, noci e nocciole grazie ad una sovvenzione ottenuta dallo Stato croato. A quanto pare, il frate playboy e Jasmina non si frequentano più dal 2012. La vicenda dunque sembra conclusa con il frate palyboy costretto a fare l’eremita, mentre la sua ex amante nel frattempo avrà trovato, forse, un altro “pollo da spennare.”