CinCinCedolins Exxx…Polzive!!! Il caso della cantante segna il rovinoso ritorno di Vestaglia e del centrodestra friulano. Chi decide i nomi dei due componenti del Cda del Teatrone? Lunedì sera vertice dei BenitoRemix.

Chi ha detto che il centrodestra non ha un suo rappresentante nel Cda del Teatrone di Udine? Una nota saltafossi friulana, pupilla dell’ex assessore Cigolot, è componente del rinnovato Consiglio del presidente Vidali. Chi non ricorda “La notte dei lettori?” Fontanini smemorato che mena fendenti come in una scena del Macbeth verdiano. Lance e spadoni contro il centrosinistra reo di aver deciso di non rinnovare l’incarico di direttrice artistica del Giovanni da Udine alla cantante Fiorenza Cedolins in scadenza a fine febbraio. Per questo motivo, l’ex sindaco smemorato e scientificamente all’oscuro del colossale principio del “Chi vince prende tutto”, tuona contro l’attuale maggioranza e presenta un’interpellanza al prossimo consiglio di lunedì 11 dicembre. Vestaglia è commovente: “La decisione di non rinnovare l’incarico è stata presa da un cda incompleto poiché non erano presenti i rappresentanti nominati dalla Regione”. Ma chi decide i 2 nomi del Cda in quota centrodestra? Senza dubbio la Regione, pertanto a Udine sono in attesa delle decisioni dell’Impero. Lunedì, come riporta il Messaggero Veneto, c’è stato un mini vertice cui non si è venuti a capo di nulla. Si tira avanti a dopo le vacanze natalizie. E così il Cda del Teatro, con buona pace del centrodestra friulano, rimarrà orfano dei due consiglieri per un bel pezzo. Anzi, Fontanini, invece di interpellare De Toni dovrebbe battere i pugni a Trieste e costringere il suo compare Fedriga e l’assessore Anzil a darsi una svegliata. Ma la cosa non è semplice, sono in gioco compensazioni e spartizioni di poltrone che vanno bilanciate sul tavolo delle partecipate: Fvg Strade, Fvg Energia, Ausir, Comunità Montane, Friulia. Del tema se ne discuterà lunedì sera a Udine al vertice di Fratelli d’Italia provinciale convocato dal segretario Gianni Candotto. Sarà l’occasione per gli auguri di Natale in attesa dei nomi (dopo le festività) che mancano alla composizione del direttivo. Ore 18.