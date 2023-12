NatisoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Tarcento impallinato a Faedis. Antonio Comugnaro è il nuovo presidente della Comunità del Natisone e Torre.

Antonio Comugnaro, sindaco di San Leonardo è il nuovo presidente della Comunità di Montagna del Natisone e Torre. Ha ottenuto 10 voti contro i 5 di Steccati che sperava di fare il bis. É il risultato dell’assemblea della Comunità che si è svolta ieri sera nella sala consiliare di Faedis. Comugnaro ha aggregato tutti i comuni del Natisone e parte di quelli del Torre. A Steccati non sono bastati i voti dei sindaci a lui vicini come Magnano, Tarcento, Nimis. La Comunità unisce 15 sindaci e ieri sera si andava al voto per il rinnovo cariche del presidente e del Consiglio direttivo. Erano presenti quasi tutti i primi cittadini: Mauro Steccati (Tarcento), Mariano Zufferli (San Pietro), Luca Balloch (Faedis), Giorgio Bertolla (Nimis), Tatiana Bragalini (Savogna), Alan Cecutti (Taipana), Antonio Comugnaro (San Leonardo), Eliana Fabello (Grimacco), Camillo Melissa (Pulfero), Roberta Moro (Magnano in Riviera), Luca Paoloni (Lusevera), Francesco Pascolini (Torreano) sostituito dal vice sindaco Lesa; Luca Postregna (Stregna), Sandro Rocco (Attimis) e Francesco Romanut (Drenchia). La maggioranza dei votanti ha scelto Comugnaro, civico di centro destra vicino a Sibau, per il suo approccio trasversale al compito di amministratore dell’area. La presidenza Steccati, poco incisiva in questi 3 anni, è stata bocciata.