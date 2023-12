SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Burrasca sul Piano Emergenza Urgenza. Fulminata la mangiatoia triestina di Aroi-Emac: Confermata la centrale unica 118 a Palmanova. Zampata di Bolzonello: ancora da decidere la sede del 116117. Uil e Nursind: la governance sia in capo all’Arcs

Il Piano di emergenza urgenza della regione Friuli VG impallina clamorosamente la pomposa “particolarità” triestina gonfia di risorse e riguardi. Evaporato il progetto di sdoppiare la centrale del 118; tramontato il risucchiamento di fondi e personale dell’Asugi in favore dell’area giuliana (dopo che Uil e Nursind hanno ottenuto lo storico risultato del via alle assunzioni per i presidi di Gorizia e Monfalcone); rimessa in discussione la sede del 116117 che fino a ieri sembrava fosse destinata a Trieste. A nulla sono servite le 7.000 firme che Fials, illudendo i cittadini, aveva tirato sù per sostenere lo sdoppiamento della centrale di emergenza 118 a Trieste, oltre che Palmanova. E non è bastata la copertura politica dei Benito Remix del Golfo, in testa Giacomelli, a imporre credenziali di favore alla “particolarità” dei nipotini dell’Impero. Lo schiaffo sanitario che vira verso un’ottimizzazione delle risorse, è rimbombato fino in Ruralia al punto che Alberto Peratoner, segretario regionale dell’Aaroi Emac e direttore del 118 di Asugi, ha bocciato senza mezzi termini il documento. Con lui anche le sigle Anaao e Assomed. Più ragionate invece le osservazioni di UilFp (Bressan) e Nursind (Petruz) che, a proposito del Piano ribadiscono che «… il documento si basa su concetti di centralità della regia del sistema emergenza/urgenza. Siamo orgogliosi perché sono le basi che UilFpl e Nursind da anni hanno fortemente chiesto che vengano rispettate per il futuro di questo settore della sanità regionale. E’ stata delineata anche la nascita della centrale 116117, centrale secondaria (delle non urgenze), che essendo regionale sarà incastonata in Arcs. Non siamo così convinti come, UilFpl e Nursind, che la scelta di Trieste sia la più opportuna ma ci riserviamo di valutarne i pro ed i contro in un tavolo tecnico/politico prima dell’apertura assieme alla Direzione Generale di Arcs. Chi governa la nostra regione deve rispondere ad un territorio unitario e non frammentato».