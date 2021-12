TeleSfrattoTv Exxx…Polzive!!! Entro il 31 marzo Telefriuli dovrà smammare dalla storica sede. Trasferimento in casa Danieli a Buttrio. Benedetti mette a disposizione un capannone.

Tutti gli studi televisivi della storica tv friulana potrebbero essere trasferiti in tempi brevissimi a Buttrio (Ud) dove il presidente di Confindustria ha già individuato un edificio in cui ospitare tecnici, teleoperatori, registi e giornalisti. L’istituto finanziario che esercita i diritti sull’immobile di Tavagnacco ha deciso di vendere. La prima data di sgombero era stata fissata al 31 dicembre poi prorogata al 31 marzo 2022. Entro quella data, salvo soluzioni-ponte, la televisione più amata dai friulani dovrà insediarsi a Buttrio in un capannone della Danieli. Gianpiero Benedetti si porta così la Tv sotto casa e la maggior parte del personale, visto il baricentro spostato a Est rispetto a Udine, ha accolto con favore la notizia dell’eventuale trasferimento. I maligni sussurrano che il manager della Danieli abbia colto l’occasione al volo per spremere maggiormente il personale visto i pessimi risultati raggiunti in questi mesi dopo che la triestina Telequattro ha superato, nel mese di ottobre, in termini di dati di ascolto la tv friulana.