LetameFriulano Exxx…Polzive!!! La Net cerca un direttore-biologo. La selezione presenta magheggi clamorosi. I requisiti coincidono con quelli di M.C. vecchia conoscenza di ZaninMtf-Fontanini.

Chi è il biologo, già dirigente in provincia a Udine e gradito ai vertici del centro destra che parteciperà alle selezioni per il nuovo direttore della Net? Il dirigente regionale, in passato è stato uno dei protagonisti di una delle gimkane amministrative più scandalose che la storia della latrina friulana ricordi. Nel comune di Lignano Sabbiadoro, Zanin e Casasaola (questo il nome del biologo) riuscirono a far decadere il servizio raccolta rifiuti affidato a una ditta di Caorle per rimpiazzarlo con la Mtf del presidente maneggione Zanin. Artista dell’operazione: Marco Casasola. Il biologo sul quale oggi sono puntati i riflettori della Net di Fontanini-Olivotto-De Marco.

La Spa di raccolta rifiuti di Udine ha pubblicato un avviso di ricerca di personale per l’incarico di direttore. Fuccaro aveva dato le dimissioni per contrasti col presidente Raggi e il successivo, Stefano Gambetti, pur avendo vinto il concorso, ha rinunciato a firmare l’accordo mezz’ora prima dell’incontro. Oggi gli “sbagliati” ritentano. E le modalità per sistemare la vecchia conoscenza di Fontanini e ZaniMtf sono clamorose. Innanzitutto si tratta di un avviso di pre-selezione di personale per I’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente con funzioni di direttore generale. Il comune di Udine, non essendo in grado di affrontare l’impegno, ha affidato alla società di ricerca personale “Quadra Research S.r.l.” con sede in viale Giovanni Paolo II n.3, il compito di esaminare le candidature che dovranno pervenire entro le 12 di domenica 26 dicembre. La società di ricerca personale dovrà inoltrare a NET S.p.A. la rosa dei candidati selezionati entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 31 dicembre 2021. Esaminate le candidature pervenute, la Commissione appositamente nominata dalla presidente De Marco convocherà i candidati risultati idonei per la prova d’esame. Le caratteristiche dei requisiti, per una società di livello come la Net, sono significative. A parte i 10 anni di esperienza, è inserita anche la credenziale della biologia. Fontanini e l’assessora manettara all’ambiente Olivotto non potevano fare di meglio.

Ma chi è il futuro dirigente della Net? Chi è Marco Casasola? Per capirlo occorre fare un passo indietro di una 15ina d’anni ai tempi in cui su mandato di Zanin-Mazzola – ora consigliere in Asp Moro a Codroipo – , spazzolò una ditta di Caorle che si era aggiudicata regolarmente una gara nel comune di Lignano. Il 30 luglio 2004 a seguito procedura ad evidenza pubblica veniva affidato alla Ecoverde Snc di Caorle l’incarico per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed altri servizi complementari. Durata 5 anni fino al 30 giugno 2009, importo complessivo di 8milioni e 99mila euri. Giacchè a Udine si stava pianificando l’attività della minuscola Mtf, il già assessore provinciale ZaninMtf, in accordo con Mazzola della Exe, mise in pratica il diabolico progetto che a breve sarebbe diventato un formidabile serbatoio di euri e benefit per l’attuale presidente del consiglio. Un paio d’anni dopo l’incarico affidato alla Ecoverde di Caorle, il comune di Lignano determinava la risoluzione contrattuale, 28 luglio 2006 e in quella stessa data, veniva espulsa la Ecoverde per fare posto alla Mtf srl di Zanin-Mazzola. Il 30 ottobre 2006 con una determina dirigenziale veniva ordinata la cessazione di ogni attività sul territorio comunale, malgrado le avvisaglie del compianto Moraldo Bradaschia, al tempo responsabile dell’unità operativa settore ambiente e territorio, che sconsigliava di interrompere il servizio. Il tecnico difendeva Ecoverde e raccomandava di non rescindere il contratto. Nulla da fare. In quel tempo, il responsabile del settore gestione ambientale del territorio del comune, Marco Casasola, trasmetteva al sindaco di allora, alla giunta e al segretario comunale gli esiti degli accertamenti da lui effettuati ed in ragione dei quali riteneva sussistenti le irregolarità nell’espletamento del servizio di raccolta. L’ordine che doveva eseguire il dirigente Casasola era chiaro: allontanare la Ecoverde per far posto alla Zanin-Mtf. La ditta di Caorle si è trovata dall’oggi al domani senza la possibilità di far fronte agli impegni assunti con i fornitori mentre la Zanin-Mtf è ancora la fornitrice del servizio di raccolta rifiuti del comune. Letame Friulano.