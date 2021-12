BaccanoGoriziano Exxx…Polzive!!! Ziberna a picco. Fallisce lo stratagemma di Obizzi sul documento contabile-bis. Chiusi i lavori per mancanza del numero legale.

Il coriaceo consigliere comunale Franco Zotti, ex Lega, ha annunciato la presentazione di una mozione dì sfiducia contro il sindaco. A breve il testo sarà pronto e dovrà essere corredato da 16 firme. Per il sindaco Ziberna ormai ogni consiglio comunale è una via Crucis. I numeri non ci sono più. Nella penultima adunanza l’assestamento di bilancio è stato bocciato da 19 consiglieri contro 18. Ieri sera 21 consiglieri comunali hanno abbandonato l’aula facendo mancare il numero legale.

Ziberna e la casellina di Forza Tragica sull’Isonzo, vanno a picco. Ma i numeri sono nulla rispetto al complicato modo in cui si giunti alla crisi politica. Ieri sera, il sindaco forzista, in un momento di lucidità, ha capito che non sarebbe stato il caso di mettere ai voti il documento sulla variazione di bilancio bis approvato dalla giunta. E infatti l’assessore Obizzi, titolare della delega al bilancio ha giustificato il ritiro del documento a causa di un errore materiale. Tornerà in aula il prossimo 20 dicembre. E qui è scattato il caravanserraglio comunale giacché il presidente del consiglio Luca Cagliari è stato costretto a sospendere i lavori dopo che aveva riunito i capigruppo. Alle 19,20 di lunedì 13 dicembre il consiglio comunale di Gorizia era polverizzato. Mancanza del numero legale. La maggioranza non c’è più visto che, oltre a Serenella Ferrari, Franco Zotti, Andrea Picco, Stasi e Rinaldo Roldo sono usciti dall’aula anche Piscopo e Picariello in quota Azione. Per converso, ha sorpreso la piegatura su Ziberna dell’unico consigliere di opposizione, Portelli. Ma il puntello non è bastato.