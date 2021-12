Sospesi i 37 portuali di Trieste che avevano manifestato contro il Green Pass.

Fonte Il Piccolo

Sciopero non regolare, Adriafer conferma le sospensioni a 37 dipendenti a Trieste

Nessuno sconto agli scioperanti irregolari mentre l’agenzia portuale accontenta i sindacati: i non vaccinati non pagheranno i tamponi fino al 31 marzo

Per i 37 lavoratori di Adriafer che avevano partecipato allo sciopero in porto contro il Green pass sono in arrivo i provvedimenti disciplinari. L’astensione dal lavoro era cominciata il 15 ottobre e per alcuni dipendenti si era protratta fino a cinque giorni: secondo la società che costituisce il fulcro del sistema ferroviario integrato del porto, la partecipazione era da considerarsi assenza ingiustificata, tesi avvalorata dal pronunciamento della scorsa settimana della Commissione di garanzia sugli scioperi che aveva giudicato illegale l’astensione dal lavoro contro la certificazione verde culminata nel presidio al varco 4.