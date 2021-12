DelirioNoVax Exxx…Polzive!!! Talebani friulani imbrattano i muri di una scuola di Udine. La consigliera Ester Soramel furiosa: Siete come i vermi, agite di notte.

Le scritte, tracciate con uno spray rosso, raffigurano ‘Vivi’ e una ‘W’ inserita in un cerchio: sembra più che probabile che sia un riferimento alla ‘V per vendetta’ che complottisti e no green pass hanno adottato.

Brutta e sgradevole sorpresa per genitori e ragazzi della scuola secondaria di primo grado Ellero di Udine. Sul lato di via Tiberio Deciani è apparsa una scritta che riconduce al delirio dei talebani del NoVax. Inequivocabile il messaggio: “Il vaccino uccide. Il vero virus è il nazismo. Salva tuo figlio”. Il testo é a caratteri cubitali e di colore rosso. L’indignazione degli udinesi e dei genitori è salita alle stelle. Ester Soramel, attivissima consigliera di circoscrizione e spin doctor della Lista “Prima Udine” di Enrico Bertossi ha subito commentato in rete:

«Oggi la Ellero si è presentata così a studenti, insegnanti e famiglie, imbrattata da ignoranti vandali esaltati – tuona Soramel – Siete criminali e come tali dovete venire perseguiti e puniti!”. La consigliera, che segue attentamente lo stato degli edifici scolastici della città, aggiunge:

“La scuola Ellero era stata appena ristrutturata e ridipinta. Stamattina si è presentata così, imbrattata da vandali ignoranti, che, per dare un senso alle loro vuote esistenze e/o per sfogare la loro rabbia per essere dei miseri falliti oppure nel disperato tentativo di diventare “qualcuno” consapevoli di essere “nessuno”, hanno ben pensato di lasciare un loro segno, agendo di notte e di nascosto, come i vermi. Perché, care le mie testoline vuote è questa la libertà di cui blaterate nelle piazze? E’ questa la libertà che rivendicate? Quella di fare quel che vi pare? Di danneggiare beni altrui per poi ghignare di nascosto delle vostre gesta da criminali sfigati di quart’ordine? Non so se esistono telecamere in zona e se non ci sono sarà bene che vengano installate – conclude Soramel – perché le scuole, quali luoghi di cultura, sono spesso vittime di chi pratica la sub-cultura dell’odio e della violenza».