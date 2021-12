PalmanovaFerita Exxx…Polzive!!! Due associazioni, un presidente e un conto corrente. Il lato oscuro dei Treccartari per coglionare i palmarini. Gli scandalosi interessi in conflitto.

Se un cittadino volesse fare una donazione all’associazione ProPalma di Palmanova, si troverebbe di fronte a una spericolata operazione contabile. Scrivendo su Google: “Associazione Pro Palma fai una donazione”, invece dell’IBAN del sodalizio appare quello di un’altra associazione, quello dell’accademia musicale. Per quale motivo il presidente in duplex risucchia i fondi della Pro Palma per destinarli ad un’altra il cui presidente è sempre lo stesso? Nasce il sospetto di interessi in conflitto spaventosi. Cupola palmarina.

Nicola Fiorino è contemporaneamente presidente di due associazioni: “ProPalma” e “Accademia della musica”. Durante la campagna elettorale è stato un attivissimo piantone ai seggi elettorali. Da mane a sera presidiava con piglio militaresco l’ingresso ai seggi. I motivi di tanta dedizione spuntano in questi giorni e sono esposti nel programma natalizio della città stellata cui la giunta del “sindaco” Martines ha destinato ampie disponibilità economiche. Una sorta di risarcimento elettorale. Fiorino ha firmato, in veste di co-organizzatore e in nome e per conto della Pro Palma, una convenzione col comune per organizzare la manifestazione: “Palmanova La stella di Natale 2021”, convenzione approvata con delibera di Giunta nel novembre scorso. Importo complessivo ricevuto 15.902,70€. Le voci di spesa sono le più disparate, fra le quali oltre 7.500€ per 16 abeti e 3.500€ per artisti e Siae. La Pro Palma riceve e trasmette . Si trasforma in percettore di risorse pubbliche e sovvenziona artisti che fanno parte di un’associazione musicale il cui presidente (Fiorino) è lo stesso che riceve i fondi. Vieppiù che l’Accademia musicale, nel 2020 ha ricevuto contributi dal comune di Palmanova, da altri comuni, dalla regione e dal Mibac pari a 36.300 euri. Ecco il motivo per cui l’estate scorsa venne espulsa la maggior parte dei componenti del direttivo e rinnovato il collegio dei revisori dei conti.