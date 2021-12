AfricaChiama Exxx…Polzive!!! Il presidente Benedetti pensa allo schema tribale per Confindustria Udine. Dobbiamo imparare dai Boeri del Sudafrica: Sparare agli scimpanzè. Delegati Impacciati

Alcune settimane fa la giornalista Spangaro di Telefriuli aveva chiesto a Gianpiero Benedetti come sarà concepita Confindustria Udine sotto la sua presidenza. La risposta ha gelato l’intero mondo industriale del Nord Est e indignato i delegati che stasera in largo Melzi a Udine dovranno ratificare l’elezione a presidente del manager della Danieli: «Quello che dobbiamo essere come Confindustria l’ho imparato in Sudafrica tanti anni fa quando, invitato a casa del padre di un mio amico, scoprii che il genitore sparava agli scimpanzè umanoidi. Il padre del mio amico boero tirava ai mammiferi perchè gli rubavano le pannocchie dal suo campo». Per Benedetti il rinnovamento di Confindustria Udine passa per le pistolettate agli umanoidi. Tu sgarri… e io ti stango. E’ ben vero che la storia narra che i boeri protestarono vivacemente contro gl’inglesi perchè avevano abolito la schiavitù. Per questo motivo sull’assemblea dei delegati convocata per stasera c’è preoccupazione. Video in pagina.