Agente della Polizia Stradale investito in autostrada. Al vaglio dell’Autorità Giudiziaria la posizione dell’uomo che ha ucciso Maurizio Tuscano

La posizione dell’uomo di Trivignano Udinese che era al volante delle vettura che ha travolto l’agente a breve sarà al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per risalire all’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. L’agente della Polizia Stradale Maurizio Tuscano è stato investito da una vettura all’alba di sabato 11 dicembre mentre stava terminando di rlevare un incidente accaduto lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio, all’altezza di Colloredo di Monte Albano.