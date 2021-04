TelequattroTv Exxx…Polzive!!! Sveglia Trieste seduce il Friuli. Sorpasso clamoroso della TV triestina sulla stagionata Telefriuli. Dati di ascolto Tv private mese di marzo. Esclusivo.

Un sorpasso largamente previsto almeno a giudicare dagli esiti dei mesi di gennaio e febbraio. I dati Auditel del periodo 28 febbraio-3 aprile 2021, timbrano un clamoroso fatto storico per il pianeta delle televisioni private a Nord Est. La tv triestina Telequattro sorpassa la friulana Telefriuli. A livello di contatto netto, nell’arco delle 24 ore, la tv triestina totalizza 56mila e 877, mentre Telefriuli scende a 56mila 620 dai 58mila di febbraio. Un sorpasso di misura, un “undercut” automobilistico visto che siamo in tema di GP di Imola. E’ un fatto storico che non era mai capitato prima in regione. Evidentemente la spirtata Tv triestina riesce a “stregare” anche gli telespettatori friulani. Le incursioni sulle rive, la tempestività dei servizi, il dialetto musicato dai Macete e l’approfondimento politico di Avarino, incantano l’intera regione.

Lo specchietto esclusivo dei rilievi Auditel pubblicato in calce lo dimostra. Friuli randellato da Trieste. Per il resto, da segnalare il terzo posto di Telepadova-Italia 7 Gold con 27.900 contatti medi, Telechiara a 15.400 e Antenna Tre Veneto che in Friuli totalizza 14.100 contatti, ma che in Veneto primeggia con ascolti da urlo: è la prima Tv con 442mila contatti medi al giorno; seguono Telenuovo, dove esordì David Parenzo, a 290mila e Rete Veneta a 245.000.

ASCOLTO MEDIO = Numero medio di spettatori in un minuto.