TelenovellaMattarella Exxx…Polzive!!! Giorgia Meloni annuncia la fine della Coalizione. Centrodestra senza dignità: hanno barattato 7 anni per 7 mesi di stipendio. Votiamo Carlo Nordio

All’ottava votazione, dopo una settimana di circo, i Parlamentari voteranno Mattarella nuovo presidente. «Una scelta non condivisa da Fratelli d’Italia per cui – secondo Giorgia Meloni – il centrodestra non esiste più. Avevamo una grande occasione che ci siamo lasciati sfuggire, quella di eleggere un nuovo capo dello stato. Mi aspettavo più coraggio da parte di qualcuno e un atteggiamento diverso. Occorreva battersi con più dignità. Quanto accaduto in questi giorni ha dimostrato che una possibilità c’era, ma bisognava crederci. Questa cosa che alcuni abbiano rinunciato mi fa impazzire. Fino a ieri sera eravamo tutti d’accordo sul No a Mattarella, poi non so cosa sia successo. E’ un fallimento di tutti. Confermo che questa politica non mi rappresenta, hanno barattato 7 anni di mandato a Mattarella per 7 mesi di stipendio.

Fratelli d’Italia non voterà la riconferma del presidente uscente perché è un’anomalia, voteremo convintamente Carlo Nodio, che ringraziamo per la sua disponibilità. A questo punto posso confermare che il Centrodestra non esiste più, da oggi occorre ricominciare daccapo per rispetto di quelle milioni di persone che hanno il diritto ad avere un’altra politica». Il presidente Fedriga ha guidato la delegazione delle regioni; raggiunto dai giornalisti ha detto: «Ho trovato un presidente in gran forma, oggi è importante avere soluzioni, Mattarella è un elemento di garanzia per tutto il paese». Rimbalzi romani riferiscono di malumori all’interno della Lega per il modo in cui Salvini ha condotto le trattative (tre candidati arrostiti), soprattutto nell’area governativa che fa capo a Giorgetti.

Dal canto suo, Forza Italia, fa buon viso a cattivo gioco ma i cumuli di macerie rimasti sul campo sono alti, molto alti. Le conseguenze, anche in periferia, non saranno indolori.