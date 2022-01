BurrascaQuirinale Exxx…Polzive!!! Il BucoNero romano: I partiti invocano il Mattarella-Bis. Evaporato il CentroDestra. Scintille Salvini-Meloni. Rizzetto invoca elezioni anticipate. Stasera il nuovo presidente.

E’ in corso un vertice di maggioranza. Due nomi sul tavolo, quello di Casini, se c’è convergenza, oppure si va rapidamente al Mattarella Bis.

Dopo una settimana di confusione e indecisioni e con lo spred che aveva toccato i 150 punti, è probabile che stasera gli italiani potranno salutare il nuovo, o riconfermato, presidente della Repubblica. L’incapacità della politica é dimostrata in queste ore in cui salgono le quotazioni di un Mattarella-Bis. La spia sull’ipotesi della riconferma si è accesa stamattina durante la cerimonia di nomina di Giuliano Amato a presidente della Corte Costituzionale. Al Quirinale era presente anche Draghi che si è intrattenuto per una buona mezz’ora con il presidente. Le agenzie hanno battuto la notizia che Salvini avrebbe confermato la bontà della scelta. Un’ipotesi che ha mandato su tutte le furie Giorgia Meloni che puntava ad elezioni anticipate. Un elemento di rottura ormai conclamato nella coalizione del centrodestra dove la temperatura ha raggiunto livelli incontrollabili. Salvini pone e dispone con molta disinvoltura, senza avvertire gli alleati. Ieri un feedback con Conte, oggi apre a Mattarella. Nel mezzo l’ustionante bruciatura della presidente del Senato che ha insultato Berlusconi al telefono. Il deputato friulano Rizzetto conferma in diretta Tv l’orientamento di Fratelli d’Italia: no al Mattarella bis, piuttosto Draghi al Quirinale e il via ad elezioni anticipate.