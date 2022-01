CoalizioneRibaltone Exxx…Polzive!!! Zaia mette sotto accusa Salvini. In Friuli gli iscritti della Lega chiedono i congressi. La base rifiuta il Mattarella-bis. Nuovi abbandoni. Fedriga sempre più leader nazionale. Rizzetto: Urge pit-stop.

Il Centrodestra, quel centrodestra che si era presentato a Roma una settimana fa non c’è più. Polverizzato. Giorgia Meloni, ieri pomeriggio, è stata chiara: “Occorre ricostruire tutto l’edificio”. I rimbalzi non hanno tardato a raggiungere la periferia e il Friuli, vista la presidenza di livello del leghista Fedriga, è molto sensibile. En passant il collega del Veneto Zaia lo rileva: “Abbiamo offerto un pessimo spettacolo”. Rivolgendosi a Salvini. Il segretario regionale di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto riflette: “…a livello parlamentare dobbiamo fare un bel pit stop”. I venti di scirocco che spiravano fino all’altro giorno in Friuli, sono diventati bufera. Fratelli d’Italia esce dalle elezioni del presidente decisamente rafforzata, ha tenuto il punto e, con un pò di coraggio in più, secondo Meloni, si sarebbe potuto ottenere un grande risultato. Un esito che ha provocato una lacerazione che si farà sentire inevitabilmente alle prossime amministrative e alle regionali del 2023, a partire dall’improponibile bis politico di Udine-Regione intestato alla Lega. Il duplex non sarà possibile.

Per converso, l’immediato segnala che a breve si voterà in comuni importanti, ultimo test prima del 2023: Gorizia, Monfalcone, Duino, Azzano-Decimo, Cervignano, Buja, Casarsa, Tricesimo, Codroipo, Lignano, Tarvisio e…, forse, Tolmezzo. E’ chiaro che Rizzetto non pensa solo al pit stop romano ma il cambio gomme lo vorrebbe estendere anche al Friuli. Vieppiù che il socio Forza Italia si sta smarcando giorno dopo giorno da Lega e Fratelli d’Italia. Per capire la periferia bisogna fotografare il centro. Ed è sulle ustionature di Salvini che si è concentrata la baraonda. Il segretario voleva morbosamente intestarsi il nome del nuovo presidente della Repubblica, è finito stritolato dal tornio romano. Mentre Fedriga, profilo basso e mai eccessivo, ha dimostrato grande arte diplomatica guidando la delegazione dei presidenti regionali da Mattarella e commentando favorevolmente l’indicazione del bis. Ed è qui che le due leghe si scontrano. Il baricentro europeo di Fedriga e il versamento ungherese dello scombinato Salvini, il grande sconfitto di queste presidenziali.

Restando alla Lega, in periferia, il partito sta implodendo e, dopo i casi di Monfalcone, Martignacco e Udine, il consigliere comunale di Varmo (Ud) Stefano Teghil ha abbandonato il partito: «Ciao Lega dopo 20 anni di militanza e servizio, è giunto il momento di dire basta! Non mi sento più rappresentato da un partito che ha un vice Premier a servizio della finanza internazionale, un presidente di regione interessato ai palazzi romani e poco ai problemi della sua Regione, un leader che ha sbagliato tutte le scelte più importanti…».

Di altro tenore invece l’appello di Graziano Bosello, commissario cittadino di Lignano: «Che sia ora e tempo che la lega faccia i congressi (nazionale, regionali, provinciali, di sezione)? Credo proprio di sì. Da troppo tempo non ci confrontiamo e l’episodio di ieri, Mattarella bis, impone ad una forza politica come la lega di verificare se siamo sulla strada giusta o ci siamo persi nelle nebbie romane. Discutere, ragionare, capire, è democrazia. Il silenzio interessato è ipocrisia. Con orgoglio mi firmo LEGHISTA DOC!