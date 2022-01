PolverieraTolmezzo Exxx…Polzive!!! Accordo Lega-Pd per mandare a casa il sindaco Brollo. Luigi Cacitti (Forza Tragica): “Scelta irresponsabile. Ora faremo i conti”.

Nelle parole del responsabile di Forza Italia del capoluogo carnico affiorano le conseguenze del Mattarella-bis in Friuli. Come anticipato nei giorni scorsi dai manigoldi di Leopost e dopo le incessanti pressioni di questi giorni, la strana alleanza fra Lega per Salvini Premier della consigliera Laura D’Orlando e la sinistra-sinistra dell’assessore Marco Craighero ha trovato il punto di convergenza per far cadere la giunta del sindaco Francesco Brollo. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, saranno depositate nei prossimi giorni alla “Casa Rosada” le firme di almeno 11 consiglieri (saranno 12) pronti a dimettersi. A quel punto al sindaco non resta altro che convocare il consiglio comunale, dichiarare lo scioglimento dell’assemblea e affidare l’interim a un commissario nominato dalla regione fino alla data utile per le elezioni. Un esito inevitabile dopo le voci, mai smentite, di un passaggio di Brollo con il centrodestra (quota Riccardi-Savino) con obiettivo le regionali del prossimo anno. Forza Italia però si smarca dal macello carnico e punta il dito contro i burattinai del cataclisma alpino. Secondo Luigi Cacitti dietro Laura D’Orlando ed Elisa Faccin si sono mossi ben due deputati della Carnia: Tondo e Bubisutti che hanno facilitato il bilaterale con la sinistra del capoluogo carnico rappresentata da Scarsini e Craighero. I vertici del PD regionale hanno convenuto che un sindaco da loro eletto, pronto a fare il salto della quaglia, non può avere il sostegno del partito. Sarà una primavera di veleni giacchè Forza Italia non condivide la scelleratezza di questa iniziativa. Osserva Cacitti: “In una fase di emergenza in cui i lavoratori sono a casa, le aziende chiudono e gli esercenti hanno le serrande abbassate è da irresponsabili paralizzare un’amministrazione pubblica. Ricordo – aggiunge Cacitti – che il prossimo sindaco del capoluogo carnico non sarà né Craighero né la D’Orlando. E’ stato sventrato un tessuto politico e sociale composto da amministratori che avevano contribuito alla crescita della Carnia: Zearo, Cucchiaro, Toffoletti, Gallizia, Zamolo, Pascolo, Marcon, Riolino… e tanti altri. Assurdo”. L’esponente di Forza Italia conclude: “Ora non si faranno più sconti, anzi si faranno i conti!”. In Friuli per il centrodestra è già resa dei conti”. Game Over.