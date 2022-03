TechnoDraghi Exxx..Polzive!!! Visita a Palmanova del Premier. Zanin-Mtf infuriato con palazzo Chigi: I danni dei Tecnocrati al Governo, nessun invito al Consiglio Regionale. Una caduta di stile.

TechnoDraghi nella sua visita a Palmanova di oggi era accompagnato da Fedriga, Riccardi, Curcio ed Aristei . Si è dimenticato d’invitare i rappresentanti dell’assemblea legislativa, nella pratica dei rappresentanti del popolo. E Zanin-Mtf è imbestialito.

Un clamoroso sgarbo istituzionale ha accompagnato la visita di oggi del premier in Friuli. Lo ha fatto presente il consigliere Dem Franco Iacop stamattina durante i lavori del consiglio regionale. Iacop aveva chiesto a Zanin se si fosse deciso di rinviare la seduta della Sessione europea del pomeriggio a causa della concomitante visita del premier in Friuli Venezia Giulia. Il presidente, a malincuore ha risposto: “L’appuntamento è confermato perché purtroppo la visita del presidente Draghi non è stata preannunciata al Consiglio regionale. Credo sia stata una caduta di stile – ha detto ancora il presidente dell’Aula – perché è sempre importante, in una Regione autonoma come la nostra, confrontarsi con l’assemblea che è stata democraticamente eletta e che rappresenta l’intera comunità regionale”. Il presidente Zanin-Mtf, intercettato da Telefriuli mentre andava in onda la diretta della visita del premier, ha rincarato la dose della polemica: “E’ stata una mancanza di rispetto verso la comunità del Friuli Venezia Giulia, non è giustificabile che le istituzioni ignorino i rappresentanti degli elettori. Capisco che Draghi è un tecnico che non è stato eletto dai cittadini – ha rimarcato Zanin-Mtf – ma credo che anche l’esecutivo debba confrontarsi con chi è stato eletto; inaccettabile questa scarsa attenzione nei confronti dei rappresentanti di una comunità di una regione a Statuto Speciale. In nome della governabilità stiamo sacrificando molti principi sanciti dalla nostra Costituzione”. Secondo Zanin si tratta di un problema di approccio “tecnocratico”, che va al di là dello specifico episodio: “Il potere legislativo e di rappresentanza – ha sottolineato infatti il presidente – non può soccombere rispetto all’esecutivo, si tratta di una caduta di stile, di uno sgarbo istituzionale di cui sono dispiaciuto”. ha ribadito Zanin-Mtf.