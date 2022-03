AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Balzo di Telefriuli nel nuovo anno: stacca Telequattro e si avvicina agli 80mila contatti. Udinese Tv, ancora nel 110, resta indietro.

Sono stati pubblicati i nuovi dati Auditel, ascolti televisioni private, di gennaio 2022. Rispetto al dicembre del 2021, i corrispettivi delle Tv private friulane presentano molte novità; in attesa dei dati sul riordino dei canali televisivi che ha interessato soprattutto Udinese Tv che passa dal canale 110 al 12. Per capire in quali termini il passaggio sarà stato vantaggioso, occorrerà attendere le verifiche del mese di aprile. Ad oggi riportiamo i risultati di gennaio che, in alcuni casi, sono davvero sorprendenti. Telefriuli, la Tv di Danieli-Confindustria e organo ufficiale del sindaco Fontanini, compie un balzo significativo rispetto a dicembre passando dai 67.900 dell’ultimo mese dell’anno a 75.500 contatti medi giornalieri di gennaio. Una zampata notevole di oltre 7.000 contatti che migliora di quasi 2.000 unità la più alta prestazione del 2021 (ottobre 73mila). Resta ingessata a 61.700 ascolti medi giornalieri la Tv triestina diretta da Bacialli, Telequattro. Guadagna circa 1.000 unità rispetto a dicembre (60.700) ma in difficile risalita dopo l’exploit dell’ottobre scorso che si era portata a 75.300 contatti/giorno. Più staccate Telepadova 7Gold a 32.600 contatti e Antenna 3 Veneto con 30mila unità certificate ed in sensibile rialzo rispetto a dicembre (23.400). Udinese Tv è un caso a parte in quanto il dato di gennaio (13.400), in flessione rispetto a dicembre (16.400), sconta ancora la ricezione delle trasmissioni sul canale 110. Il riordino e il passaggio sul canale 12 per la Tv dei Pozzo è stato attivato dal mese di marzo. E sarà quella la verifica più attendibile.

In quanto al Veneto resta ben salda al comando degli ascolti di gennaio 2022 Antenna 3 Veneto con 359mila contatti. Seguono Telenuovo Rete Nord a 316mila e TVA Vicenza a 270mila.