PavanPantàn Exxx…Polzive!!! Decimata la Lega a Udine: Il rivoltante consigliere comunale leghista verso le dimissioni. Fontanini nel pantano. Fabrizio Bernetti, il re delle vasche, entra in consiglio.

E’ diventato, come i precedenti, un caso nazionale. A Napoli non l’hanno presa bene. Nemmeno l’ex magistrato Catello, l’amico di Salvini candidato sindaco lo scorso ottobre-.

A causa dei ruffiani di Fontanini-Laudicina-Ciani, gli Udinesi e i friulani hanno rimediato in questi anni figure di merda Atlantiche in tutta Italia. L’ultima, quella di ieri, quando il consigliere comunale della Lega Pavan ha sbalordito il popolo fascioleghista per gli insulti (“ladri meridionali”) che ha rivolto ai napoletani in merito a un rigore non concesso durante la partita. I disperati di palazzo D’Aronco (sede comune di Udine) sono stati costretti a convocare urgentemente un vertice riservato solo alla Lega per discutere del caso clinico. Nel corso dell’incontro, terminato poco fa, gli è stato chiesto di fare un passo indietro, di togliersi dalle palle dopo che anche sul sito “VesuvioLive” era stata ventilata l’ipotesi dimissioni del consigliere della Lega. Manca solo l’ufficialità ma pare che ormai le decisioni siano state prese: fuori Pavan (in foto con la badante del sindaco, la valligiana Pauletig) e al suo posto entra, dopo l’indisponibilità di Di Betta e dell’incompatibile agente di polizia locale Giulietto Dri, Fabrizio Bernetti, responsabile della comunicazione per il partito di Fedriga in provincia di Udine.