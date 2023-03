TeatroDonzelli Exxx…Polzive!!! Venerdì 10 marzo colui che asfaltò Serracchiani sul caso Cospito sarà ad Aquileia. Randellata contro gli abusivi e occupatori di immobili e il caso Cospito.

Un mese fa, tra una campagna elettorale per le regionali in Lazio e Lombardia e la compilazione delle liste di Fratelli d’Italia in Friuli, il dirigente più accreditato di Meloni era finito nella bufera del caso Cospito e del 41bis. Giovanni Donzelli sarà ad Aquileia venerdì prossimo verso le ore 16 ospite dell’albergo ai Patriarchi. A poche settimane dalle elezioni i Benito Remix sanno di avere il vento in poppa (un nuovo sondaggio pirata li quota attorno al 28% alto) e hanno trascinato in Friuli uno dei simboli delle lotte della destra in Italia per incrementare ulteriormente il risultato. Caso Cospito, terrorismo e 41 bis. Val la pena ricordare la polemica con la friulana Serracchiani: «Io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi». È con queste parole – riferite al caso alle visite al detenuto in carcere di una delegazione dem – che il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha dato fuoco alle polveri, scatenando la bagarre alla Camera ai primi di febbraio. Un mare di polemiche, con la friulana Serracchiani all’attacco di Donzelli al punto che l’Aula ha dovuto sospendere i lavori. Ma c’è un altro argomento sul quale l’aiutante da campo di Giorgia Meloni ha puntato il dito e liscia il pelo gli indifesi proprietari di case: la guerra alle occupazioni abusive. Più presenza dello stato nei casi di affittuari morosi o di coloro che occupano abusivamente le case. Numerosi episodi anche in Friuli. Venerdì il deputato suggerirà le soluzioni.