CinCinCusin Exxx…Polzive!!! Con che squadra gioca il pivot più cafone del campionato di basket A2? Lo spilungone mostra il dito medio ai tifosi della Gesteco dopo la vittoria al Carnera di Udine. Poi, come i pavidi, chiede scusa.

Il dito medio alzato in segno di sottomissione dei tifosi della Gesteco di Cividale nei confronti di chi li insulta: il cafonissimo Cusìn. Il Pivot. Un gesto volgare, inutile, esibito domenica scorsa al termine del derby di Udine che rivela il grado di volgarità che viene somministrato ai giocatori dallo spogliatoio dei fulminati dell’Old Wild West. Il protagonista si chiama Marco Cusin è uno spilungone alto 2 metri e passa che domenica scorsa, al termine della partita contro la Gesteco di Cividale, ha insultato col dito medio alzato (vedi foto, inequivocabile) i tifosi della squadra di Cividale. Un quarantenne disperato che esprime la sua cifra col più antico gesto d’insulto di cui si abbia memoria. Ma il gajardo fa di peggio, dopo essersi accorto che la foto aveva fatto il giro dell’Italia cestista e dopo che erano passate oltre 48 ore dal gestaccio, da leone si è trasformato in agnellino ed ha pubblicato sul sito della squadra di Pedone le scuse. Il pusillanime Cusìn scrive: “In merito alla foto che sta circolando, dove SEMBRA (scritto in maiuscolo. Ma chi pensi di prendere per il culo???) che io stia rivolgendo insulti alla curva di Cividale, ci tengo a precisare che in tutta la mia carriera non mi sono mai permesso di insultare nessuna società/tifoseria avversaria (..) ma chi ti crede? Negli anni ’70 le femministe gridavano “Col dito col dito, orgasmo garantito!!”. E non hanno mai chiesto scusa… alla polizia. Cusìn, dopo i parapiglia di Finetti, Grazzini e il resto della carovana da Far West a Chieti, arriva il villano 40 enne. E se la foto non fosse circolata? Ora l’atleta rischia una sanzione disciplinare e pure il campo, già graziato per i fatti di Chieti.