ListaInPista Exxx…Polzive!!! Mazzolini, Fauner, Cragnolini alternativa agli scontenti dell’Alto Friuli. Leghisti e Patrioti in massa alla presentazione della lista “Fedriga Presidente” a Tolmezzo.

Ieri sera all’Hotel Roma di Tolmezzo sono stati annunciati i tre candidati della lista “Fedriga Presidente” con inclusa presentazione del libro, “Una storia semplice”. Un en plein che ha richiamato circa 300 persone nel salone dell’hotel in gran parte disaffezionati alla politica in generale, astensionisti incalliti, ma attratti dalla nuova proposta elettorale che il presidente ha messo in campo. Se, a meno di un mese dal voto, l’esordio della compagine in Carnia ha ottenuto questo risultato, significa che lo standing della lista ha già raggiunto un primo obiettivo: quello di portare valore aggiunto a una coalizione già consolidata ma che ieri sera, vedi platea, ha riservato anche un’altra chiave di lettura politica. Ed è quella materializzatasi con la numerosa presenza di malpancisti. Chi sono? Innanzitutto vanno ricercati fra i due partiti più in vista nel collegio, ovvero Fratelli d’Italia e Lega per Salvini Premier. I patrioti non hanno ancora sbollito il metodo usato dagli “udinesi” per compilare le liste dei meloniani. La candidatura di Cristiana Gallizia nascosta ai tolmezzini fino all’ultimo secondo ha mandato in bestia l’assessore Marioantonio Zamolo e la consigliera comunale Laura Tosoni. Ambedue hanno marcato visita “tecnica” alla presentazione dei candidati la settimana scorsa. Ma loro due sono solo la punta di un iceberg più profondo che riunisce anche quello della Lega che ha catapultato in pista colui che avrebbe dovuto tenere alte le sorti del PD nel collegio di Tolmezzo, ovvero Emanuele Ferrari, tirato dentro all’ultimo minuto. Per questo motivo ieri sera, oltre alla visita di una incuriosita assessora Zilli, toccata e fuga, c’era molto entusiasmo fra i partecipanti e fra i candidati. Sia da parte di nuovi elettori, che con la lista “Fedriga Presidente” hanno ritrovato nuovo entusiasmo, sia da parte di Lega e Fratelli d’Italia che, nella civica presidenziale hanno la possibilità di riscattarsi dai torti subiti nella compilazione delle liste. Va da sé che dopo l’incontro di ieri sera, l’asticella è salita sensibilmente. I tre candidati sono teste di serie di ottimo livello in grado di raccogliere un buon numero di preferenze a testa. Se Mazzolini punta a superare i 5.000 voti e rientrare in consiglio regionale, per Fauner e Cragnolini le possibilità di strappare un ottimo risultato son molto alte poiché l’emorragia di voti degli altri partiti verso la “Presidente Fedriga” sarà molto importante. Potrebbe ripetersi il boom della Lega di 5 anni fa quando ne elesse due, oppure avvicinarsi. Infine il “taglio” dell’evento. La serata, condotta da Mazzolini e Bubisutti, è stata arricchita dalle specialità gastronomiche locali del Frico, opera dello chef Daniele Cortiula e della polenta preparata sul momento dallo specialista De Franceschi di Villa Santina. Il profumo si sentiva fino a Fauglis di Gonars.