PattoTriestino Exxx…Polzive!!! Effetto Elly sulla coalizione di Moretuzzo. Successo clamoroso dell’incontro di domenica a Trieste al Knulp. Incubo Milano per il centrodestra.

Ha riscosso un enorme successo l’evento promosso dal “Patto per l’Autonomia” di Trieste convocato domenica mattina al Knulp. Moltissimi i partecipanti che, dopo l’introduzione dei lavori afffidata al leader Moretuzzo e le presentazioni di rito dei candidati, hanno preso parte ai tavoli tematici sistemati nel salone. Trieste è la città dove Elly Schlein ha vinto le primarie aperte a tutti col 74% dei voti e che il PD, alle ultime comunali, ha superato gli 11 mila voti, primo partito delle elezioni. Va aggiunto il risultato di Adesso Trieste che non correva in coalizione con Russo ma col proprio candidato sindaco Laterza. Il gruppo civico sorprese le urne e raggiunse un insperato 9% pari a 5.900 voti. In tal senso, nella riunione di domenica, oltre agli argomenti affrontati, più di qualcuno rifletteva sul voto delle regionali focalizzandolo su Trieste. Lo scarto alle comunali fra Dipiazza e Russo è stato di 12mila voti. Considerando la rinfrescata di “Elly” e considerando che la coalizione di Russo alle elezioni del 2021 era orfana dei 5Stelle e di Adesso Trieste, il gruppo ora allargato di Massimo Moretuzzo potrebbe ripetere a Trieste, non con quelle dimensioni, il colpaccio di Milano la città dove alle ultime regionali Majorino prese il 46,83% e Fontana si fermò al 37,69. Inoltre va considerato che il centrodestra dovrà compensare la lista Dipiazza (11%!!!) con la lista ancora acerba di “Fedriga Presidente” che nell’entourage della Lega regionale viene considerata quella dei “traditori”. Basteranno i BenitoRemix a compensare il deficit di voti degli altri alleati? Secondo gli ultimi sondaggi solo la Lega pare essere in rialzo, per il resto, la situazione, almeno a Trieste, è poco incoraggiante.