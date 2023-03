AvianoBaccano Exxx…Polzive!!! Piovono le diffide sul concorso di “Esperto in comunicazione istituzionale al Cro”. Due candidati, Zitelli e Giurovich, contestano criteri di valutazione e competenze della vincitrice. Chiesta la ripetizione dei colloqui.

Come anticipato su queste pagine, il concorso per addetto stampa al CRO di Aviano (due anni di contratto 70mila euri) è viziato dalle modalità procedurali e perché “sono state violate le basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento, ledendo le posizioni dei concorrenti. Il colloquio degli orali va ripetuto davanti a una commissione differente per garantire il pieno rispetto della regola della pubblicità della prova”. Due partecipanti alla selezione per il conferimento di un incarico libero professionale per l’attività di esperto in comunicazione istituzionale da svolgersi al Cro di Aviano, chiedono la diffida a procedere all’assegnazione dell’incarico alla vincitrice Silvia De Michielis e la messa in mora del procedimento. Antonio Zitelli residente in San Giovanni La Punta in provincia di Catania e di Irene Giurovich di Udine hanno presentato un dettagliatissimo dossier inviato al presidente della commissione Cristina Zavagno. Le osservazioni ripercorrono tutte le fasi del procedimento. Scrive Zitelli: «La documentazione fornita è lacunosa e contraddittoria, non è presente infatti la valutazione della commissione data ai titoli e all’esperienza dei candidati. Per essere chiari: gli anni di servizio in questa professione hanno un peso notevole, l’iscrizione all’elenco dei professionisti altrettanto, aver svolto esperienze di vario genere e seguito corsi di aggiornamento e aver svolto attività di docenza è un ulteriore valore aggiunto. Nel curriculum presentato dalla candidata De Michielis non emerge alcuna esperienza significativa in ambito sanitario (…). Si ricorda, infine, che “l’espletamento a porte chiuse della prova si pone in aperto contrasto con la regola generale della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità». Sullo stesso piano le osservazioni della professionista Irene Giurovich che dettaglia: «Non si evince in nessun documento il criterio adottato per valutare obbligatoriamente i titoli prodotti né la valutazione data a tutto ciò, valutazione che sembra essere stata dimenticata, violando i termini stessi del bando pubblico. Alcune informazioni aggiuntive inviate via mail sono difformi dal cv presentato, il che configurerebbe specifici reati che verranno valutati dalle Autorità competenti. Emerge, invece, in modo palese una valutazione del tutto discrezionale data esclusivamente in via assoluta al colloquio che era solo considerato un’eventualità (da bando). C’è di più: “documentata competenza” significa produrre dei lavori. La mia attività è stata inequivocabilmente prodotta, tant’è che nessuna mail di chiarimenti mi è stata inviata, alla luce del fatto che i miei titoli e le mie esperienze soddisfacevano abbondantemente i requisiti previsti dal bando. Nei documenti che avete inviato non vedo nulla della candidata De Michielis che sia rispondente a quanto richiesto dal bando di minimamente paragonabile alle esperienze prodotte dagli altri due candidati presenti al colloquio, tanto è vero che avete dovuto chiedere l’integrazione alla candidata individuata, in contrasto con lo stesso bando di gara».

Va ricordato che la vincitrice sub judice (Silvia De MIchielis), sul suo profilo Linkedin, tiene a precisare che fra le sue esperienze principali c’è quella di aver «curato diversi uffici stampa, sopratutto in ambito sportivo». All’avviso pubblico del settembre 2022 avevano risposto 11 aspiranti; 5 erano stati esclusi e 3 avevano rinunciato a partecipare ai colloqui del 9 febbraio scorso. I candidati rimasti avevano queste caratteristiche: due giornalisti professionisti con un notevole bagaglio d’esperienze in campo sanitario (come da requisiti del bando) e una candidata il cui curriculum presentava, fra le esperienze principali, quella di aver «curato diversi uffici stampa, sopratutto in ambito sportivo»