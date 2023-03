IsolaFelice Exxx…Polzive!!! Una società d’intelligence israeliana scopre una rete jihadista tra Udine e Trieste che pianifica attentati. La rotta balcanica e la pericolosità dei flussi migratori incontrollati.

“Si scopre che tra la Comunità musulmana in Friuli molti dei componenti mantengono contatti con la Siria e altri teatri caldi. Grazie ai social si scambiano ricette per produrre bombe e diffondono ai loro corregionali il credo islamico”. E’ la sintesi di quanto emerge dall’inchiesta pubblicata il 6 marzo scorso sul quotidiano “La Verità”. I dettagli sono impressionanti ricavati da un documento inedito realizzato dalla società israeliana Wip accelerate intelligence che collabora nientemeno che con lo Shin Bet e il Mossad. Lo studio serve a monitorare e dimostrare l’esistenza di flussi migratori anomali e pericolosi che penetrano in Italia da Trieste. I trafficanti di esseri umani ormai stanno indirizzando i migranti dai paesi asiatici vero quelli dell’Europa Centrale provocando un impatto particolare sulle regioni di confine come in Friuli Venezia Giulia. I social network e le applicazioni mobili a un cambiamento nella gestione della tratta e nelle modalità pubblicitarie dei trafficanti di migranti contribuiscono a moltiplicare l’afflusso di clandestini che arrivano a Trieste. Il protagonista, riportato dal quotidiano, è Abdurrahman, ingegnere meccanico di Casablanca che ha studiato all’Università di Udine e che vive in provincia di Treviso. L’ingegnere è segnalato nel report israeliano come colui che ha ricostruito relazioni social di presunti estremisti sfruttando l’intelligenza artificiale (Humint) e su Facebook ha legami con diversi simpatizzanti del jihad. Un grafico con il suo profilo evidenzia l’impressionante rete social: una settantina di contatti che rivelano caratteristiche più o meno estremiste e radicali. Tuttavia, il pericolo d’infiltrazioni nella comunità islamica in Italia di martiri o combattenti, non viaggia solo su Facebook. Alla fine del 2019, si legge nel documento Wip, i simpatizzanti dello stato islamico hanno scelto il canale telegram per pubblicare un’immagine raffigurante la bandiera del Califfato che sventola sul campanile di San Marco a Venezia con lo slogan: “le promesse verranno mantenute nel nome di Allah, Roma e Costantinopoli cadranno. Il costante monitoraggio sui social network e sulle applicazioni mobili di chat, permette di individuare in anticipo l’evoluzione della minaccia e i nuovi sostenitori dello stato islamico in Italia. In particolare sono stati tracciati dei diagrammi di flusso relazionale tra musulmani residenti a Trieste e a Udine e presunti estremisti. Sono risultati che evidenziano l’esistenza di una comunità di simpatizzanti del Jihad in Italia e l’allarmante legame di queste comunità con musulmani residenti in Friuli. Su queste piattaforme viene spiegata la motivazione e la possibile intenzione di compiere atti terroristici in Italia nonché materiale illustrativo che mostra come fabbricare esplosivi artigianali.