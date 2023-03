Sindacato Exxx…Polzive!!! I dipendenti regionali Fvg inferociti contro la Cisl-Fp del Friuli: firmata una preintesa senza aumenti. Privilegiato il cerchio magico del segretario Bevilacqua, il figlio Francesco nella segreteria di Roberti.

Sarà un’operazione elettorale? sarà che l’assessore-candidato si tiene buoni i vertici del sindacato Cisl? chissà. Certo è che rimbalza nel palazzo un nuovo caso Cannarsa, il segretario generale Cisl-Fp assunto come direttore di staff nella direzione centrale salute. Si tratta di Francesco Bevilacqua, figlio del segretario regionale Cisl, Massimo Bevilacqua, assunto nella segreteria particolare dell’assessore alla funzione pubblica Roberti. Un intreccio di interessi clamoroso che si ripercuote sulle trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti del comparto unico regionale Fvg in corso in questi giorni. Nell’ambiente serpeggia aria di rivoluzione. In particolare per coloro che hanno ricevuto un documento a firma del segretario regionale della Cisl-Fp Massimo Bevilacqua, avente per oggetto la trattativa. Nel resoconto, la Cisl-Fp rende noto di aver ottenuto risultati formidabili grazie all’impegno del segretario regionale. Quali sarebbero questi risultati? A quanto pare i settori sui quali si è interessata la Cisl-Fp sono quelli degli enti locali (come l’aumento dell’indennità dei vigili urbani, di cui Bevilacqua fa parte…) e la possibilità di dare le posizioni organizzative nei piccoli comuni a dipendenti non di categoria D su incarico di fiducia del sindaco, i famosi ex 110 di cui su queste pagine si è tanto parlato. Tanto riguardo per alcune categorie non è stato riservato invece ai circa 4.000 dipendenti della regione. Come mai Bevilacqua firma la preintesa? Una ragione forse c’è. Si tratta dell’ indennità mensile di 750 euri che verrà riconosciuta ai componenti la segreteria degli assessori regionali. Guardacaso nello staff dell’assessore delegato Roberti (in lista con “Fedriga Presidente”) spunta il nome di Francesco Bevilacqua, figlio del segretario regionale Massimo. Un magheggio di alto livello che ha messo in secondo piano gli interessi dei 4.000 dipendenti del comparto unico regionale. E non è un caso isolato, poiché una nipote del dirigente regionale, Maila Bevilacqua è stata sistemata come posizione organizzativa nella struttura dell’assessore Roberti (in campagna elettorale) per il coordinamento delle attività in materia di relazioni sindacali, fondi contrattuali ed incentivi: in pratica l’ufficio che si occupa di gestire i fondi della contrattazione, le indennità e gli incentivi che poi lo zio Massimo lotta per destinare alla segreteria in cui è stato da poco nominato il figlio. La funzione del sindacato Cisl in Friuli è racchiusa in poche righe. Una calotta familistica in cui si passa dalle segreterie provinciali del sindacato alle segreterie politiche degli assessori.