FioreBruciore Exxx…Polzive!!! Giorgia Meloni mette il timbro sulla candidatura di Balloch. Il leader di Forza Nuova tira fuori il ricino e randella.

Non v’è alcun dubbio che la candidatura dell’ex sindaco di Cividale alle regionali del Friuli VG abbia assunto una dimensione nazionale. Balloch,il 28 dicembre dello scorso anno, si era unito civilmente col direttore de “L’identità” Tommaso Cerno e in questi giorni di campagna elettorale tutte le testate nazionali ne hanno parlato. Il caso è diventato originale poiché l’ex sindaco è candidato con Fratelli d’Italia, il partito più conservatore d’Italia, il partito di “Mi chiamo Giorgia”. Il colpo di scena si è compiuto ieri quando sulle colonne dell’organo ufficiale di Giorgia Meloni, ovvero “Il Secolo d’Italia” è apparso l’articolo di Viola Longo il cui titolo, solo un anno fa, avrebbe fatto venire l’orticaria all’80% dei BenitoRemix: “Regionali in Friuli, in lista anche Stefano Balloch, marito di Tommaso Cerno”. Se, sull’organo ufficiale del partito, l’editore Giorgia Meloni concede lo spazio alla candidatura di Stefano Balloch, vuol dire che la sua candidatura è stata decisa negli uffici romani e la paternità dell’operazione è solo della Meloni. Nel giornale infatti si legge, “…dal centrodestra nelle cui liste si registra anche una candidatura che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, sgombra il campo da numerosi stereotipi: con FdI corre anche Stefano Balloch, già sindaco di Cividale e marito dell’ex senatore dem Tommaso Cerno”. L’operazione non è piaciuta perà a Roberto Fiore colui che preparò il terreno per la nascita di Forza Nuova, un nuovo soggetto politico animato dall’ambizione di entrare in Parlamento con propri rappresentanti e riuscire, finalmente, a re-istituzionalizzare il fascismo. L’ex militante scrive su Twitter: “Fratelli d’Italia per le elezioni regionali friulane ha piazzato anccyhe crescita in Italia) il CDX da la sua idea di società”. Infine l’affondo in perfetto stile piazza Venezia: “L’Italia ha bisogno di figli non di matrimoni gay”.