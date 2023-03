AutonomiaInAgonia Exxx…Polive!!! Il partito di Renzo Tondo presenta i “disturbatori” di collegio: Sonia Borghese e il querelante Leopost Boris Dijust. I due sono inellegibili.

Per rendere ancora più elettrico il clima delle regionali Friuli Venezia Giulia, il teatro elettorale si arricchisce di nuovi attori mai visti prima. Si tratta dei “disturbatori”, o dei “tappabuchi” chiamati all’ultimo minuto per compilare le liste. L’esempio più clamoroso è quello della lista Autonomia Responsabile di Renzo Tondo, in coalizione col centrodestra per Fedriga Presidente, che ha “pescato” due sagome da inserire nelle liste dei collegi di Udine e di Gorizia. Gli aspiranti senza speranza di venire eletti sono Sonia Borghese e Boris Dijust. Ambedue risultano ineleggibili poichè non si sono dimessi dai propri incarichi prima di accettare la candidatura. Borghese è dipendente regionale presso la direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di Udine; Dijust, querelante leopost, è presidente di Informest, società partecipata della regione. I due, in barba alla norma regionale, non si sono dimessi e quindi non hanno nessuna possibilità di venire eletti. Tuttavia il loro ruolo diventa strategico nella propria zona, in particolare nel cividalese. Infatti Sonia Borghese è originaria di San Leonardo e risiede a San Pietro al Natisone, un territorio in cui la concentrazione di candidati è molto alta: Francesco Tomada, Giuseppe Sibau, Stefano Balloch, Roberto Novelli, Elia Miani ed Elisabetta Basso. A che serve la candidatura-civetta di Sonia Borghese? semplice, solo per una questione di disturbo. La dipendente regionale, che non si è dimessa, chiede il voto agli elettori in regime di ineleggibilità, quindi una preferenza inutile marcata da un illecito al solo scopo di erodere agli altri, le poche preferenze che tirerá sù. Tondo, per correttezza, dovrebbe rendere noto che il voto dato a Sonia Borghese è un voto disonesto in quanto la candidata non potrebbe mai entrare in consiglio regionale. Stesso discorso per il consigliere comunale di Ronchi dei Legionari Boris Dijust. L’ex poliziotto è presidente della partecipata regionale Informest di Gorizia e, come previsto dalla legge regionale, avrebbe dovuto dimettersi prima di firmare l’accettazione di candidatura. Per questo motivo è ineleggibile. A che scopo chiede il voto ai cittadini consapevole che non potrà mai venire eletto? Questo magheggio, architettato da Tondo, non è certo un bel biglietto da visita che la politica friulana presenta ai cittadini. In periodi in cui gli astenuti aumentano di anno in anno, il caso della lista “Autonomia Responsabile” di Renzo Tondo non fa che allontanare ancora di più gli elettori.