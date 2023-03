SalviniFestini Exxx…Polzive!!! Il Matteo leghista compie 50anni. Riservatissima festa alle porte di Como con Berlusconi e Meloni. Assenti veneti e friulani.

La foto è ricavata dalla pagina Instagram di Matteo Salvini. E’ un’immagine storica che vede assieme i componenti la maggioranza di governo all’interno dell’agriturismo affittato dalla morosa di Salvini per festeggiare il compleanno del leader della Lega. Il report è di Dagospia:

“Ci voleva la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, organizzata in gran segreto da Francesca Verdini in un agriturismo fighetto a Uggiate Trevano, in provincia di Como, per far sedere allo stesso tavolo Berlusconi e Meloni (con la “moglie” Marta Fascina il primo, con Giambruno e figlia Ginevra al seguito la seconda). Un centinaio gli invitati, tra amici strettissimi, parenti, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Presente al party anche Antonio Angelucci, l’editore di “Libero” e de “il Tempo”, che ha da poco acquistato il 70% de “il Giornale” dal Cav (contro la sua volontà). Presente anche Sandra Carraro, Cattaneo e Sabrina Ferilli che dividevano il tavolo con Sallusti e Porro”.

Nessun friulano presente alla festa. Fedriga impegnato nel tour della presentazione del libro a Gorizia, Dreosto su e giù per il Friuli (Lignano) a spingere la Lega verso un risultato che sarà sorprendente alle Regionali. Nemmeno la vice ministra Vannia Gava, vicinissima al ministro leghista, è stata notata a Uggiate.