DonzelliDeMarchi Exxx…Polzive!!! I Patrioti affascinati dal Patriarcato. Ad Aquileia presentati i candidati. Donzelli: “Non dobbiamo montarci la testa”. L’insegnate De Marchi: “Prioritaria la sfida educativa, scuole aperte il pomeriggio”.

“Scusatemi per l’accento fiorentino che ricorda un pò Renzi”. Lo zig zag elettorale di ieri in Friuli del vice presidente del Copasir è iniziato prestissimo. Il primo incontro a Tolmezzo, poi Udine, Aquileia e infine Trieste. Il dirigente di Fratelli d’Italia è rimasto molto colpito dall’ex colonia romana cui la candidata Daniela De Marchi, insegnate a Cervignano, gli ha spiegato rapidamente la storia. Roma città dell’Altare della Patria ed Aquileia luogo da cui partì il milite ignoto rappresentano la saldatura fra due punti indiscutibili della storia d’Italia. Il parallelo ha favorito l’entusiasmo di Donzelli che è intervenuto dopo gli onori di casa del sindaco Zorino: «Se noi non ci montiamo la testa riusciremo a dare risposte ai cittadini; nel momento in cui noi perdiamo il contatto con chi ha il problema del senso unico o della guardia medica veterinaria (educativo l’esempio della signora di Firenze disperata che lo chiama perché il suo gatto sta male), o quando non siamo in grado di dare risposte ai cittadini, noi dobbiamo smettere di fare politica». Prima di tutto la politica come servizio e attenzione per le piccole imprese: «Se c’è un piccolo commerciante, un piccolo imprenditore, un artigiano che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, perché deve decidere se paga il dipendente o paga le tasse o paga la luce che continua ad aumentare, non posso pensare che quello sia un criminale, non posso pensare – insiste Donzelli – che la grande evasione sia lì. La grande evasione è quella che fanno le multinazionali o le società che lucrano su internet. L’evasione che fanno i piccoli commercianti è di sopravvivenza. L’unico modo per far pagare le tasse ai commercianti? è abbassarle!. Non è rincorrerli come se fossero dei criminali». Ma la verve toscana del deputato emerge in modo paradossale sul fenomeno dell’invasione dei cinghiali nelle città. Per Donzelli c’è stato un capovolgimento di ruoli: «Il cinghiale è diventato di sinistra (da proteggere) e il contadino o l’allevatore che subisce i danni, è di destra. Questi sono passati dalla falce e martello a Visa e porcello!» La Visa per la questione del tetto ai contanti.

Prima dell’intervento del deputato, hanno preso la parola, annunciati dal coordinatore provinciale di Udine Gianni Candotto, i candidati Balloch, D’Andreis, Marika Diminutto, Annamaria Chiappo, Emiliano, Barberio, Giau, Turridano, Cargnelutti e Igor Treleani. Donzelli è rimasto ben impressionato delle proposte della candidata della zona, Daniela De Marchi, assessora al bilancio del comune, in piena sintonia col deputato: «Credo nella famiglia, nella comunità, nella partecipazione e sono qui per dare il mio contributo al territorio. Sarò sempre in ascolto». Ovvero mai perdere il contatto con i cittadini. Fra poco a Udine e Trieste arriva il ministro Lollobrigida, e forse, prima del 2 aprile, Giorgia. Il vento spinge i Remix e a qualcheduno ieri sera è scappata la frase: Nella prossima legislatura dobbiamo essere noi a condurre le danze in consiglio.