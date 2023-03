ArsGratiaNovartis Exxx…Polzive!!! FriuliSera sgancia la dinamite elettorale: La regione paga 45 mila euri per vendere a una società svizzera i dati sensibili dei cittadini.

Sul quotidiano on-line diretto da Fabio Folisi è stato pubblicato un articolo sul tema dei dati sanitari di cittadini friulani venduti a una società svizzera.

«E’ passata nel dimenticatoio la firma dell’accordo fra il Presidente della regione Fvg Fedriga e la dirigenza della società farmaceutica elvetica Novartis. Vicenda complessa e a dir poco opaca, sulla quale andrebbe scavato molto e non solo a livello giornalistico. Noi cerchiamo di farlo – scrivono a FriuliSera – e vi anticipiamo il risultato finale: la Regione Fvg cede di fatto la potestà dei dati sanitari dei cittadini (se pur in forma aggregata) a società private e anziché farsi pagare (fra l’altro non si potrebbe fare ndr) paga lei con la scusa di fumosi progetti di partnership, i cui benefici, se ci saranno, sono sproporzionati in negativo rispetto nelle potenzialità offerte ai privati. Il 29 settembre 2022, un lancio ufficiale dell’agenzia di stampa della Regione Fvg diffondeva la notizia che il Fvg è con “Novartis per costruire medicina del futuro”. Così si legge testualmente: “Presentati con vice Riccardi e assessore Rosolen i primi progetti della partnership Trieste. Un obiettivo che guarda a un futuro più vicino di quello che si immagini, nel quale le innovazioni in campo medico permetteranno di prevedere le patologie e di intervenire con la prevenzione, evitando in questo modo l’insorgenza della malattia e abbassando la pressione sulle strutture ospedaliere”. “Così il governatore Massimiliano Fedriga nel settembre scorso che, assieme all’amministratore delegato di Novartis Italia Valentino Confalone, presentava i primi due progetti frutto della collaborazione tra la Regione Fvg e la multinazionale farmaceutica svizzera. Sul piano economico il massimo esponente della Giunta ha ricordato l’impegno di spesa della regione: 45 milioni di euro in tre anni destinati alla collaborazione pubblico-privato, a testimonianza della volontà programmatica dell’Amministrazione”. Si legge sulla stampa specializzata che, “Con la ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale prefigurata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il tempo delle partnership è definitivamente arrivato”. A parole sono buoni propositi, ma come questi possono essere sviluppati è chiaro di certo alla Novartis che non a caso ha annunciato un nuovo assetto. Di qui a qualche mese dovrebbe essere possibile regione per regione e per le diverse aree terapeutiche presidiate da Novartis. E qui torna in campo Fedriga, come presidente delle Regioni e ahinoi come presidente della giunta regionale del Fvg nella quale si sentito in dovere di fare il primo della classe nei confronti di Novartis. Così, a pochi giorni dalla dichiarazioni di Pasquale Frega, amministratore delegato di Novartis Farma, Massimiliano Fedriga annunciava (gennaio 22), che “Il Friuli Venezia Giulia vuole essere attrattivo per le realtà multinazionali e per le startup al fine di accompagnare la loro trasformazione in aziende. In linea di principio non è negativo a patto che il valore generato resti di appannaggio pubblico, infatti per un’organizzazione, adottare un modello di questo tipo si traduce, in sostanza, nel fare dei dati la base di appoggio del processo decisionale – oltre che di tutti i livelli di operatività – e della scoperta di nuove opportunità, che per il pubblico è funzionalità del sistema per i privati non può essere che implementazione del business. Andando più in profondità, essere “guidati dai dati” significa sapere sfruttare la vasta mole di informazioni che si ha a disposizione. Come? Avvalendosi – ad esempio – di strumenti di analisi avanzati, di soluzioni di intelligenza artificiale e di sistemi di data management. L’obiettivo è prendere e fare prendere, decisioni basate sulla raccolta e sull’analisi dei dati, automatizzare i processi aziendali, rendere più attraente la propria offerta, affinare le strategie di marketing e molto altro.

La cosa che lascia di stucco che normalmente qualsiasi azienda paga profumatamente i dati per costruire i propri data driven, invece il Fvg non solo fornisce i dati sanitari dei cittadini gratis, ma addirittura paga fior di milioni (una quarantina in tre anni) perchè qualcuno li sfrutti. A pensar male…».